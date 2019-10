Joazinho Arroé: "nos ha dolido que la 'U' se haya despegado"

En Alianza Lima hay futbolistas que ya pasaron la página de la derrota en el clásico, pero también hay otros que aún no lo asimilan. Es el caso de Joazinho Arroé.

Por ello, el volante de Alianza Lima aseguró que el partido perdido en el Monumental aún "duele". "Estamos golpeados, la 'U' se ha despegado y eso nos ha dolido más", confesó.

Eso sí, Joazinho Arroé espera voltear la página en lo que resta del Clausura. "Hay que pasar la página rápido, no creo que hayamos cometido tantos errores pero hay que ver en qué fallamos", agregó.

Acto seguido, el volante de Alianza Lima dejó en claro lo siguiente:: "Por más fastidio que tengamos las cosas se han dado así, se vienen 3 partidos en Lima y tenemos que meterle presión a la 'U'".

En otro momento, Joazinho Arroé habló sobre el arbitraje de Joel Alarcón. Considera que tuvo un buen accionar en la casa de Universitario.

"No creo que haya hecho un mal arbitraje, los errores arbitrales no vienen de ahora, vienen de años anteriores. Yo creo que no hizo un mal partido pero se equivocó al no cobrar ese penal", sentenció el futbolista..