Torneo Clausura: Líbero te muestra el once ideal de la Fecha 10

El Torneo Clausura cerró su décima fecha con victorias de Alianza Lima por 3-2 frente a Pirata FC y Sporting Cristal por 3-0 contra Real Garcilaso, mientras que Universitario empató 0-0 con Sport Boys. Cada equipo tuvo a sus respectivas figuras que brillaron en esta jornada y a continuación revelaremos a los jugadores considerados en el equipo ideal de la fecha.

En el caso de Alianza Lima, los elegidos para conformar el once son Kevin Quevedo y Dylan Caro. El atacante "íntimo" fue el más desequilibrante ante el conjunto de Lambayeque, generando en más de una ocasión situaciones de riesgo. Por otro lado, el lateral blanquiazul se mostró muy comprometido en la labor defensiva, realizando un gran desgaste físico para detener la ofensiva rival.

Universitario por su parte, no pudo conseguir una victoria que lo consolide aún más como líder del Clausura, no obstante, hubieron grandes participaciones de algunos integrante merengues como Nelinho Quina, quien se mantuvo sólido en la zaga, y Rafael Guarderas, comprometido en la marca y generación de juego.

Así mismo, Sporting Cristal no se quedó atrás con la tremenda goleada que le propinó a Real Garcilaso, destacando a varios elementos "rimenses" como en el caso de Renato Solis, Gianfranco Chávez, Horacio Calcaterra y Cristian Palacios.

El once ideal de la jornada 10 del Torneo Clausura está conformado por Renato Solis, Saúl Salas, Gianfranco Chávez, Nelinho Quina, Dylan Caro, Rafael Guarderas, Horacio Calcaterra, Donald Millán, Kevin Quevedo, Cristian Palacios y Adrián Balboa.

A pesar de que se disputará la fecha FIFA en estos días, el certamen doméstico no sufrirá de ninguna para, por lo que el fin de semana se podrán apreciar los duelos de Alianza Lima vs San Martín, y el esperado encuentro entre Universitario vs Sporting Cristal.