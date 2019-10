Universitario elevará con estos criterios postergación de partido ante Sporting Cristal

Según el reglamento de la Liga 1 no está contemplado postergaciones de partidos en el 2019, pero la realidad que Universitario y Sporting Cristal tengan cinco jugadores en la selección haría que ingrese a una evaluación que máximo el martes se definiría si se juega o no el sábado a las 8:00 pm en el Estadio Monumental .



Universitario ante la llamada de emergencia de Alejandro Hohberg a la selección sumó su quinto convocado: Aldo Corzo, Armando Alfageme, Alberto Quintero (Panamá) y Brayan Velarde (sub 23), por ello hicieron la consulta de una postergación basando que en esta jornada se podría jugar gran parte del destino del torneo para los intereses de cada equipo que se verán disminuidos.

Otras de las evaluaciones que tomarán los dirigentes de la Liga 1 es que Sporting Cristal también tiene convocados a: Patricio Álvarez, Christofer Gonzales,, Gianfranco Chávez, Gerald Távara y Kevin Sandoval (sub 23) que podría desnaturalizar el partido con las evidentes bajas que existirá en sus equipos titulares.

FPF dio su postura

Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1 afirmó que hasta el momento no se sentaron a evaluar esa posibilidad aunque confirmó que será un tema que se tocará esta mañana en las oficinas y lo harían oficial.

“Evaluaremos la postergación, pero todavía no estamos en condiciones de confirmar esta decisión, porque existen muchas requisitos para ejecutar esta idea con fundamentos claros que todos deberán estar involucrados para confirmar”, mencionó.

Universitario es líder del Torneo Clausura con 23 puntos seguido por Sporting Cristal que tiene 20 al igual que Alianza Lima a siete fechas que termine el campeonato descentralizado y pueda perfilar a los semifinalistas.