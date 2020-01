La verdad de Reimond Manco: "la presión es de los demás equipos, no de Binacional" | Liga 1 Movistar

Reimond Manco no se hace dramas por la final perdida ante Atlético Grau (Supercopa peruana). El volante asegura que Binacional llegará en óptimas condiciones al inicio de la Liga 1 Movistar.

Es más, el "Rey" hace hincapié que Binacional jugó ante los norteños su primer partido oficial del 2020 y los futbolistas sintieron el rigor de salir de una intensa pretemporada realizada en Arequipa.

"Somos conscientes que hemos trabajado de manera muy intensa. Por eso que el partido contra Grau parecíamos robot porque la labor física fue muy ardua y ahorita ya estamos soltándonos", explicó Reimond Manco.

"El cuerpo ha reaccionado de la mejor manera, no he tenido ninguna lesión y eso me motiva para el inicio del torneo", agregó el hombre de Binacional.

Acto seguido, Reimond Manco rescató que Binacional es un gran equipo. "somos un buen equipo, conozco a la mayoría y los refuerzos nos estamos acostumbrando al juego de los demás", expresó el volante.

Finalmente dijo "la presión es de los demás equipos porque tienen que ganarle al campeón, este año tenemos que jugar tres copas y todos queremos jugar".

DATO: Binacional debutará en la Liga 1 Movistar este lunes 3 de febrero ante Cusco FC. Partido se disputará en el Garcilaso de Cusco a las 3 pm.