'Chorri' Palacios fulmina a Manuel Barreto: "Se sacó la Tinka con Cristal"

La derrota por 4-0 de Sporting Cristal frente al Barcelona SC no solo causó la furia de los hinchas rimenses, sino que también provocó la rabia e indignación de un ídolo de la institución como el 'Chorri' Palacios. .

El exfutbolista peruano no dudó en lanzarle dardos verbales al entrenador Manuel Barreto. Sucede que el ‘Chorri’ vio todo el partido de Sporting Cristal y sintió lástima por cada acción que observó en el campo y por cómo jugaba el equipo de sus amores.

“Barreto tuvo la suerte de haber estado en la reserva y le cayó ese premiazo de dirigir a un equipo importante como Sporting Cristal. Se sacó la Tinka. Un técnico tiene que quemar etapas", expresó con amargura el chorrillano a 'Radio Capital'.

Además, el ‘Chorri’ sabe que Sporting Cristal la tiene realmente difícil, pues vio el partido completo, sabe de la categoría del rival y admite que el equipo fue un fantasma allá en Guayaquil. Los 'cerveceros' no mostraron ni destellos de buen fútbol en ningún momento y su situación es preocupante.

“Lastimosamente, no es un momento muy grato por lo que se vio ayer. Pensé que por los jugadores que tiene, se iba a tener un poquito más de jerarquía dentro de la cancha, inteligentes para jugar y contrarrestar a un equipo, que como local tenía que buscar la victoria. Faltó fortaleza para quitar la pelota, al equipo ayer me dio pena verlo de esa manera, es más hasta me quería meter yo a la cancha para poder ayudarlo y hacerlo despertar”, sentenció un indignado Roberto Palacios.

🇪🇨⚽️🇵🇪 ¡Para volver a ver! Los mejores momentos de la goleada de @barcelonasc por 4⃣ a 0⃣ ante @clubsportingcristal en la ida de la Fase 2 de la #Libertadores. ⁣



@footballsantander pic.twitter.com/016NbmKRSj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 7, 2020

¿Qué necesita Sporting Cristal para pasar de fase en la Copa Libertadores?

El cuadro cervecero necesita, literalmente, realizar una proeza de proporciones mitológicas. Uno de los casos puede ser, ganarle 4-0 al Barcelona y forzar un alargue y ganarlo ahí o en penales. O intentar acabar con el partido en los 90’ reglamentarios, de querer conseguir esto, Sporting Cristal debe ganar por más de 4 goles de diferencia.

Recordemos que si los celestes ganan por 5-1, 6-2, 7-3, etc. Por la diferencia de gol, no importará que también hayan ganado por 4 tantos de diferencia y terminará clasificando el conjunto ecuatoriano.