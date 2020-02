Keisuke Honda fue presentado como refuerzo de Botafogo y jugará con Alexander Lecaros

‘Honda chegou’, se escucha en Río de Janeiro. Tras varios días de emoción y desbordo por parte de los hinchas del Botafogo debido a la espera de Keisuke Honda, finalmente el japonés será presentado en el ‘Fogao’ de manera oficial y jugará junto al peruano Alexander Lecaros.

El Aeropuerto Internacional de Galeão, Río de Janeiro, se vistió con los colores del país del naciente. Es que, a parte de las camisetas conocidas del Botafogo, gran cantidad de hinchas llevaron banderas de Japón, vinchas y hasta camisetas de la selección japonesa. Todo para hacer más amena la esperada llegada de Keisuke Honda.

Momento em que chegou a informação que o avião com o Honda pousou no Rio de Janeiro! Que festa no Galeão! #AeroHonda #HondaChegou pic.twitter.com/caBYGuhuOW