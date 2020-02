Álvaro Barco no se guardó nada y despotricó contra el árbitro del San Martín vs Alianza Universidad [VIDEO]

San Martín esperaba reencontrarse con la victoria en el Apertura de la Liga 1. Los santos no hacían un mal encuentro en el Alberto Gallardo y hasta ganaban 1-0 gracias a un tanto de Nicolás Figueroa.

Sin embargo, en el segundo tiempo, polémicos cobros arbitrales le pasaron factura al cuadro de Santa Anita. Ello generó que Alianza Universidad sume su tercera victoria y se ubique líder junto a Universitario de Deportes.

Pero el accionar de Cartagena no quedó allí. Post derrota de la San Martín, el gerente deportivo del club, Álvaro Barco, acudió a la conferencia de prensa para alzar su voz de protesta contra el colegiado.

“Bueno, yo solo quiero decir algunas palabras. Ahora que estamos empezando el campeonato, necesitamos la ayuda de todos. No es posible, no podemos seguir con esta maquinaria, no podemos seguir avalando esta clase de arbitrajes, esta gente que realmente nos está perjudicando a todos”, declaró Barco.

Segundos después, el gerente deportivo santo agregó lo siguiente: “Lo que hemos visto hoy, realmente ha sido inconcebible. Ya de magnitud, de palabras que no tienen adjetivos calificativos para poder expresar y poder defender una situación que ya escapa totalmente de nuestras manos”.

Álvaro Barco explotó por el penal cobrado por Jesús Cartagena

Además, siguió tocando el tema del penal que significó la derrota de la San Martín. “¿Cómo es posible que pueda haber un árbitro de esa categoría en el fútbol profesional? Y se lo digo con toda autoridad porque ya no quiero pasar lo del año pasado. Hemos intentando comenzar el campeonato en buena fe y es increíble que puedan cobrar algo que no existe, algo que se inventan. ¿Esto está dirigido, o qué?”, sentenció Barco antes de que la transmisión fuera interrumpida.

Con la derrota de hoy, la San Martín sumó su segunda caída en el Apertura de la Liga 1 y se quedó con tres puntos en la tabla de posiciones. Ahora, los santos enfrentarán en la siguiente jornada al Deportivo Llacuabamba.