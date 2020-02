Jean Ferrari pidió a Gregorio Pérez mantenerse como DT de la 'U' tras cambio de administración

El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció sobre el cambio de administración que ocurrirá en el club crema y principalmente por el futuro del técnico Gregorio Pérez. El dirigente reveló que le pidió al DT uruguayo continuar en el cargo a pesar de los problemas internos.

“Aún no se ha decidido nada, pero he conversado con él (Gregorio Pérez) para que se quede, pues el club está por encima de todo. Le pedí que se enfoque solo en la parte deportiva y él, con su experiencia, también me lo ha manifestado de esa manera. Cuando se oficialice el ingreso de la nueva administración, ya se verá. Mientras tanto, continuaremos trabajando”, dijo el directivo en “Campeonísimo” de Radio Fiesta.

Como se recuerda, la administración temporal liderada por los hermanos Leguía contrató al estratega oriental para la presente temporada en reemplazo de Ángel David Comizzo. El 'Indio' llegó a mediados de 2019, pero no logró coronarse campeón del Torneo Clausura.

Ello fue un factor importante para que la directiva de Universitario decida cambiar de 'timón'. A ello hay que agregarle algunas diferencias que sostuvo con parte de la dirigencia, lo que terminó por confirmar su salida del Monumental de Ate.

Por último, Ferrari descartó trabajar con la administración entrante de Gremco. “Yo con esa gente no trabajo ni loco”, finalizó. Nuevos vientos soplarán en Universitario. ¿Serán en beneficio de ello? Veremos.