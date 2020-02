Gregorio Pérez: "el partido más importante es ante el Boys, luego vendrá el clásico"

Los próximos dos partidos de Universitario -primero Boys en el Callao y luego Alianza en el monumental- en el Apertura serán importantes y Gregorio Pérez lo quiere aprovechar al máximo para seguir en carrera por ganar el Apertura.

"Así como nosotros analizamos a los rivales, ellos también nos analizan a nosotros. Tenemos conocimiento que es un equipo equilibrado, con jugadores de mucha experiencia, que han marcado un estilo. Conocemos al rival, es un rival de cuidado y ya estamos tomando precauciones sobre eso", aseguró el DT de Universitario.

Asimismo el uruguayo Gregorio Pérez resolvió las dudas sobre si guardará o no a los futbolistas que están en capilla. ¿El objetivo es el clásico?

"Nosotros contamos con todo el plantel, vamos a definir todo el día de mañana. El partido más importante que tenemos es el de Sport Boys. El plantel está bien, casi todos han tenido la oportunidad de estar en el grupo de concentrados", agregó el técnico de Universitario.

SU HISTORIA EN LOS CLÁSICOS

"Llevo muchos clásicos y hemos corrido con diversos resultados, he dirigido clásicos en Uruguay, Argentina, Paraguay, Colombia, muchos de ellos definitorios y ahora es un nueva experiencia. Quién no palpita un clásico, si digo que no pienso en eso estoy mintiendo y faltándole el respeto a su historia. Estoy enfocado en el domingo pero no dejo de reconocer el significado del clásico", sentenció Gregorio Pérez.