José 'Puma' Carranza: "Ya no hay referentes en Universitario y Alianza Lima" [VIDEO]

Universitario vs. Alianza Lima juegan este domingo en una edición más del clásico del fútbol peruano. Al respecto José Luis 'Puma' Carranza habló sobre este duelo y aseguró que en estos tiempos ya no existen referentes que puedan guiar a los jóvenes en ambos equipos.

"No hay referentes o líderes en los dos clubes. Los 'grandes' (jugadores más antiguos) nunca me pusieron la mano ni yo a los chicos. Y sé que no existen porque los mismos chicos me conversan. Yo siempre fui una persona directa y ayudé a un montón de gente", aseveró el excapitán de los 'cremas'.

Carranza consideró a Galliquio, 'Cuto' Guadalupe y Roberto Martínez como los últimos grandes referentes en Universitario, aunque comentó que Juan Vargas pudo dar más en su segunda etapa con los 'cremas'. Sobre el lado de Alianza Lima, señaló que la falta de líderes se notó con el caso de Jean Deza.

"A mi me encanta Deza, es un crack, un chico humilde, pero no hay referentes que le puedan decir algo, es lamentable. ¿Como con Franco Navarro en Cajamarca no tuvo problemas?", sostuvo.

José Luis Carranza reconoció que Alianza Lima tiene un buen equipo, por el lado de Universitario señaló que Gregorio Pérez fue el mejor jale de la administración temporal.