Erick Osores recordó el día que enfrentó a Phillip Butters: "Me agarró del cuello en Matute" [VIDEO]

Erick Osores reveló durante una transmisión vía Facebook un suceso que pocos conocían de él: su enfrentamiento con Phillip Butters.

El periodista deportivo respondía preguntas de algunos usuarios cuando uno le recordó su choque con Butters. Osores no tuvo problemas en reconocer lo que pasó un día con el polémico conductor Matute, aunque no precisó la fecha exacta.

“Un día antes Phillip Butters no había basureado en la radio y le respondí. A mí no me interesa que tenga 30 kilos mas que yo. Él también me respondió y se armó un ida y vuelva”, contó Erick Osores.

El periodista señaló que un día, en Matute, llevaba la comida para los camarógrafos durante un partido cuando se encontró cara a cara con el conductor de Willax.

"Yo llegue al estadio, con unos pollos para los camarógrafos, y me lo encontré. El tipo me agarró y felizmente estaba con los pollos, sino tenia que defenderme e iba a perder", aseguró.

Erick Osores también reconoció un gesto de Fleischman que lo dejó sorprendido. “Phillip me encaró y ahí fue cuando (Eddie) Fleischman me negó como judas”, confesó.