Cristian Benavente anuncia que jugaría en Perú y Municipal estaría en sus planes

Cristian Benavente es uno de los deportistas nacionales más pedidos para formar las filas de la Selección Peruana al mando del técnico Ricardo Gareca. El atacante que, actualmente milita en el Nantes de Francia, no descarta la posibilidad de llegar al Perú para jugar en la Primera División.

Benavente ya ha vestido la 'blanquirroja' en algunos partidos oficiales que la selección ha tenido, sin embargo, no tiene continuidad en el equipo del 'Tigre', por lo que verlo con la 'bicolor' es un tanto complicado.

De esta manera y por el cariño que el deportista se ha ganado por parte del aficionado peruano, una de las consultas que siempre se le hace es sobre su posible participación a un club peruano.

Esta interrogante fue resuelta hoy por el propio Benavente en una transmisión que hizo con Movistar Deportes vía Instagram. El 'chaval' confesó además, en qué equipo le gustaría estar.

“Me gustaría jugar y vivir en Perú algún tiempo porque no lo he podido hacer nunca. Siempre voy a Lima en verano cuando tengo vacaciones y tengo ganas de quedarme. Me gustaría probar, vivir en Perú y jugar allá. No te puedo decir en qué equipo porque no lo he pensando, ni en cuál me gustaría, ni del cuál soy hincha”, comentó.

Además agregó: “Mi abuelo es de Deportivo Municipal que es un equipo que todos quieren mas o menos en Perú, él no entra en polémicas. Mi tío que vive en Perú es de Sporting Cristal, o sea que no está ni en un bando ni en otro. La posibilidad de jugar en 'Muni’ está igual que la de jugar en Universitario, Alianza, Cristal o cualquier otro".