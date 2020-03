Efecto Coronavirus: ¿clubes peruanos plantearán a sus planteles la reducción de salarios?

La llegada del Coronavirus al Perú trajo como consecuencia la suspensión de la Liga 1 2020 y los 20 clubes tuvieron que paralizar sus entrenamientos. La orden del Gobierno de Martín Vizcarra fue clara: cuarentena hasta el 12 de abril.

Al respecto Jhonny Baldovino -asesor legal de la Agremiación de Futbolistas- fue consultado por LÍBERO si los clubes pueden exigir a sus planteles la reducción salarial, un tema que ya sucede en Europa como en la Bundesliga y otras ligas importantes.

La planificación del campeonato

"La planificación decía que la primera parte del campeonato se disputaba desde el 31 de enero hasta una fecha de mayo porque en junio y julio se pararía por la Copa América. Además desde 20 de marzo hasta el 1 de abril tampoco se jugaría por Eliminatorias".

"Ahora, se paraba en marzo, en junio y julio por Copa, y también en agosto por Eliminatorias (que tampoco se jugará), entonces estas fechas el campeonato ya no se parará. Tampoco se tendrá que jugar tres veces por semana. Si el torneo se reinicia en mayo, las jornadas van a alcanzar porque precisamente en junio y julio habrá tiempo para cumplir con los partidos. El calendario felizmente permite acomodarse".

No habrá reducción de salarios

"Todos los clubes trabajaron hasta el 15 de marzo y solo se está parando del 16 hasta el 13 de abril, un mes. Ahora, los clubes siguen cobrando los derechos de transmisión. La televisión paga por el compromiso anual y esta se va a cumplir. Además ahorita las instituciones no tienen ningún tipo de gastos, por lo que permitirá cubrir las planillas tranquilamente".

"En ningún club se ha planteado el tema de la reducción de sueldos. He llegado a conversar con los capitanes, con la Agremiación y no ha entrado en discusión este tema. No hay perjudicar al primer activo del fútbol que son los futbolistas".

¿Y los Llacuabamba, Carlos Stein, Atlético Grau y Atlético Universidad?

"Los cuatro clubes, a pesar que no tienen derecho de televisión, han presentado un presupuesto oficial a la FPF que está sustentado básicamente en sponsors más no en taquilla. Tampoco tendrán problemas".

Comparación con clubes de Europa

"En Bayer Múnich Manuel Neuer ser rebajó el 20% de su sueldo y con ello el club pagará a todos sus trabajadores. Imagínate el 20% de 5 o 6 millones de euros... No lo hará pobre ni rico. Pero acá hay chicos que ganan mil soles y ¿le van a reducir el sueldo? Acá la gente creen que los futbolistas ganan un montón de dinero y no es así. El 15% de los futbolistas en Perú reciben un sueldo superior a los 5 mil dólares. El gran porcentaje de chicos nuevos perciben entre mil y dos mil soles".

¿Y si pasa? Los temas legales entran en acción

"Primero, para hablar de reducir de sueldos el club primero tendría que probarse que económicamente está quebrado. Segundo un acuerdo entre el trabajador y empleador y en este momento no se ha tratado en ningún plantel. Los clubes saben la temporada recién empieza. Van seis fechas del Apertura".

El caso de Melgar

"Ellos ya cancelaron sus mensualidades y cuando les preguntaron si les afectará la suspensión respondieron que no. Saben que seguirán recibiendo dinero de la televisión. Y lo mejor de todo es que los jugadores y comando técnico se sienten respaldados porque la institución se responsabilizó en los malos momentos".