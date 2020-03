Alianza Lima preoupado por demora en reinicio de la Liga 1: "¿Cómo hacemos para pagar planillas?"

Los clubes europeos ya analizan la reducción de salarios debido a la suspensión del fútbol por el coronavirus. Esta medida también se daría en Sudamérica y en el Perú los equipos tampoco estarían ajenos a la situación.

César Torres, miembro del Comité Técnico de Alianza Lima, fue el primero en comentar sobre la situación de incertidumbre que se vive dentro del club victoriano.

"Esta situación preocupa a todos. Si no hay fútbol cómo hacemos para pagar planillas y no solo de jugadores sino de todos los trabajadores. En la Premier League ya los clubes están pidiendo reducir sueldos y tomar otras medidas. Aquí se asume que el fútbol vuelve una vez terminada la cuarentena y no creo que la cosa sea tan fácil", señaló el directivo de Alianza Lima a un medio local.

La Liga 1 se paralizó el pasado 12 de marzo debido al brote del coronavirus en el Perú. Este lunes debería levantarse la cuarentena, pero el presidente Martín Vizcarra evalúa extender la medida por pedido del Colegio Médico.

“Si se mantiene la cuarentena por 15 días más, ahí sí debemos pensar en que el fútbol se para hasta medio año y qué hacemos los clubes. La posición de Alianza Lima es esperar”, manifestó.