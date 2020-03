Rinaldo Cruzado confiesa fuerte suceso: "Casi le pegan a mi hijo en la tribuna"

Alianza Lima sigue con su temática de transmisiones en vivo a través de su cuenta de Instagram. Esta vez los protagonistas fueron Joazhiño Arroé y Rinaldo Cruzado, fue este último quien reveló una dura anécdota relacionada con una agresión a su hijo.

El experimentado volante blanquiazul conversó con Arroé durante la transmisión de este sábado 28 de marzo. En ella tocaron diversos temas, pero uno de los que marcó a los espectadores fue la confesión de Rinaldo Cruzado, quien reveló que a su hijo casi le pegan en la tribuna.

“Ellos (la hinchada) saben que me pueden criticar en la tribuna. Sin embargo, esta situación fue complicada porque a mi hijo casi le pegan y esa es una de las cosas que más me ha dolido. Pueden decirme cualquier cosa, pero algo así es medio complicado. Igual, Pero, siento que una parte de la gente me quiere”, expresó el volante.

Tras eso, los espectadores defendieron al jugador, alegando que lo que el haga en la cancha no tiene porque reflejarse en su hijo. La transmisión siguió e hicieron pasar un grato momento a la familia aliancista, que desde casa estuvieron atentos al Instagram íntimo.

¿Quién es Rinaldo Cruzado?

Rinaldo Cruzado tuvo sus primeros pasos en el fútbol profesional en Alianza Lima, el volante tuvo unas buenas temporadas con los íntimos y logró migrar al Grasshoppers de Suiza. Volvió a nuestro país para vestir la camiseta de Sporting Cristal y tras un pasó en el Esteghial de Irán, retornó una vez más al Perú y salió campeón con el Juan Aurich.

El Chievo Verona de la Serie A italiana se fijó en él. Tras dos temporadas volvió a Sudámerica y fichó por Newell’s de Argentina, luego jugó en el Nacional de Uruguay y logró salir campeón. Finalmente, retornó a Alianza Lima en el 2017.