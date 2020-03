Alianza Lima: Leao Butrón se prepara desde casa para luchar por el título de la Liga 1

El coronavirus ha paralizado el fútbol desde inicios de marzo. Además, con la cuarentena, los futbolistas no pueden entrenar con normalidad, por esa razón Leao Butrón se encuentra en casa y continúa ejercitándose para no perder la forma física y encontrarse apto para la reapertura de la Liga 1 Movistar.

Alianza Lima se encuentra a la espera de que el fútbol peruano se reanude, pues el aislamiento obligatorio se ha alargado hasta el 12 de abril, por lo que aún no se sabe que sucederá con el Torneo Apertura que se encontraba en marcha,

Sin embargo, los íntimos ahora con nuevo entrenador, siguen entrenando desde su casa y Leao Butrón detalló su día a día. "Entreno desde temprano para tener más tiempo de descanso. Los trabajos son realmente duros y tenemos que filmar el entrenamiento y enviárselo (a Mario Salas). Luego almuerzo a la una de la tarde y tomo una siesta. Lo que normalmente hacía, terminaba el turno de la tarde y luego ver películas”, expresó el golero en una entrevista con un medio local.

Además, comentó que no es lo mismo entrenar desde su hogar y que espera volver a Matute. "Extraño bastante (entrenar en el estadio), pero no lo puedo hacer. Es más, el trabajo que nos envían es distinto al del arquero, pero bueno, tengo que hacerlo para no perder un poco de forma”, agregó.

Finalmente comentó que se encuentra preocupado por una de sus hijas, que vive en España y espera que vuelva pronto. “Tuve la suerte de que mi segunda hija llegara de Estados Unidos la misma noche que cerraron el aeropuerto. Un susto tremendo. Por suerte, al menos, una está acá (su otra hija se encuentra en España). Daniela me tiene muy preocupado por lo que está pasando. A penas pueda venir, que lo haga, hasta que se tranquilice todo”, finalizó.

Liga 1 Movistar

Alianza Lima se ubica decimotercero con apenas 7 puntos en seis partidos disputados. El cuadro íntimo solo ha conseguido dos victorias y no ha tenido el arranque que se esperaba por la calidad de su plantel. Sin embargo, ahora con Mario Salas como nuevo director técnico, se espera que el cuadro íntimo tenga una mejor evolución.