Roberto Mosquera y la duda entre Patricio Álvarez y Renato Solís por el titularato

Si bien en los dos primeros partidos de la nueva etapa de Roberto Mosquera al frente de Sporting Cristal los resultados no han acompañado, la labor de Renato Solís en el arco le ha dejado más que satisfecho. Sin embargo, el estratega también está pendiente del trabajo de Patricio Álvarez y adelanta que en algún momento le llegará su turno.

Roberto Mosquera manifestó que "El trabajo de Solís nos ha dejado muy satisfechos, pero también seguimos el trabajo de Álvarez. En algún momento tapará uno y el otro, porque el arco no es una posición tan movible como se piensa. A ninguno le ha afectado (el parón) y me refiero a que los dos siguen trabajando igual, además los dos son amigos", sostuvo Mosquera en declaraciones para Gol Perú.

Cabe destacar que el trabajo del “profe” sigue siendo constante con sus dirigidos por estos días que trabajan desde sus casas y reveló que ya tuvieron una charla gracias a la tecnología y les brinda algunas indicaciones con algunos videos.

“Hemos tenido un trabajo que no es convencional. Estuvimos con los jugadores en una aplicación de 9:30 a.m. hasta la 11:30 a.m., haciendo un trabajo impecable. Tuve una charla y les hemos mandado videos", sostuvo.

Roberto además indicó que lo ideal es ver los videos y luego ponerlos en práctica en los entrenamientos de campo; no obstante, debido a la coyuntura, no se hace problemas en solo mostrarles las imágenes de tal manera de que no pierdan la noción de lo que pretende para el equipo y estén preparados para el regreso.