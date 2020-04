Ministro de Salud sobre el fútbol: "Ya no podré festejar un gol de la 'U' abrazándome con la multitud"

El fútbol también sufrirá consecuencias post coronavirus. El ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que a pesar de que la cuarentena finaliza el 12 de abril, hay muchas cosas que no podrán volver a ser como antes y entre ellas está el deporte rey.

En declaraciones a 'Reporte Semanal', Zamora manifestó que una vacuna es primordial para que puedan reanudarse las prácticas deportivas.

"A mí me gusta ir al estadio con mi hijo y con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la 'U' sin abrazarme con la multitud", explicó Víctor Zamora.

Por el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de la Federación Peruana de Fútbol con respecto a la Liga 1 y sobre si se podrá reanudar el torneo.

Además explicó que habrá restricciones en los aeropuertos. "Esto no acaba el día 12, esto seguirá todo el año de manera gradual. Por lo pronto, de qué nos vale abrir fronteras y aeropuertos si en casi todo el mundo están cerrados".