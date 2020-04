Juan Carlos Kopriva reveló un curioso entre Waldir y Brzic: "Kimbara ¿dónde has estado?"

El ex delantero de Alianza Lima, Juan Carlos Kopriva, contó una curiosa anécdota que tuvo como protagonistas a Waldir Sáenz e Iván Brzic, ex compañero y ex técnico durante su paso por Alianza Lima.

Por ese entonces, Sáenz era uno de los jóvenes valores de la institución blanquiazul, pero su carácter extrovertido también le valió ser portada sobre temas extradeportivos.

Kímbara fue un famoso salsódromo de La Victoria en los años '90. A ese lugar acudían gente del espectáculo, vedettes y futbolistas y, en muchas ocasiones, Waldir Sáenz fue ampayado en ese lugar acompañado de bellas modelos.

Debido a la frecuencia con la que el goleador histórico de Alianza Lima acudía a dicho salsódromo, es que la prensa deportiva de la época lo bautizó con el nombre del local. Cuando la gente hablaba del Kímbara asociaba automáticamente esa palabra con Waldir Saénz.

Lo curioso de todo es que dicho apelativo no solo era usado por los hinchas para denominar a Waldir sino también por el mismísimo Ivan Brzic quien en lugar de llamar a Waldir por su nombre le decía Kímbara en los entrenamientos y en el camarín.

"Brzic era un entrenador que tácticamente era impresionante. Te hacía los cuadrados, espacios reducidos, tenencia, ibas a jugar y sabías que hacer. Esa era su virtud. Se le podía cuestionar por su poco diálogo. Waldir, Kimbara, hombre ¿dónde has estado?. Se ponía a leer todo", exclamó Kopriva entre risas junto a Marquinho.

La relación entre Waldir Saénz e Ivan Brzic

En una entrevista realizada por Radio Capital a Waldir Sáenz en 2015, recordó las enseñanzas dejada por el estratega serbio. Indicó que el DT logró adaptarse al Perú. “Él llegaba, observaba, pero de buena onda, parece que se adaptó", exclamó.

Brzic y Waldir fueron protagonistas de uno de los hechos más recordados por la hinchada aliancista: protagonizaron la victoria por 6-3 ante Universitario en el Estadio Alejandro Villanueva. En aquel cotejo, Saénz y Marquinho anotaron para los blanquiazules.