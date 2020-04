Universitario no podrá pagar completo el sueldo de jugadores en abril

La crisis en el mundo fútbol por causa del Coronavirus no es ajeno en el Perú y como dijo Carlos Moreno, administrador de Universitario de Deportes se vendrá un mes complicado en la cual podrían hacer ajustes para cumplir con el salario de los futbolistas.

El titular del cuadro "crema"si bien es cierto no plantea la reducción con una medida definitiva tiene claro que la sinceridad estará por delante y ni bien tengan algo claro harán una reunión con los referentes de Universitario.

"No es una decisión que se haya tomado de manera definitiva pero si me preguntan si vamos a poder cumplir con el 100 por ciento de la planilla en abril, tengo que contestar que no se va a poder cumplir", dijo Carlos Moreno.

Ante esta medida la Administración esperará al lunes la reunión que tendrá con Agustín Lozano, presidente de la Federación consensuada con la Agremiación, la ADFP para llegar a una solución y no llegar a esa medida que podría generar incomodidad para los futbolistas.

Si es que en aquella reunión no se llegará a decisiones favorables, recién podrán entrar en comunicación con el comando técnico y futbolistas. El plantel estará abierto a las comunicaciones y llegar a una determinación que no afecte al club.

EL DATO

Universitario mantiene facturas adelantadas que podría generar inconvenientes en un futuro para el club.