Gonzalo Godoy: "Ojalá nunca me toque ir a Universitario" [VIDEO]

Gonzalo Godoy dejó Alianza Lima luego de tres temporadas y se declaró un hinchas más. El defensor uruguayo reiteró su cariño por la institución y afirmó que no espera jugar alguna vez por Universitario de Deportes si es que regresa al fútbol peruano.

El defensa juega ahora en The Strongest de Bolivia y habló por Instagram con Revista Blanquiazul sobre qué haría si le llegara una oferta del cuadro 'crema'.

"Ojalá que nunca me toque ir a Universitario. Uno nunca sabe la situación de la vida y yo espero que ni me llamen de la 'U', pero capaz que no tengo trabajo y tienes que ir. No me vería con la camiseta crema... uff, qué feo", comentó Gonzalo Godoy.

El uruguayo salió campeón nacional con Alianza Lima en 2017 bajo el mando de su compatriota Pablo Bengoechea. Aseguró que si tendría la posibilidad de volver a Matute lo haría.

“Es un privilegio jugar en Alianza Lima. Lo dice Guerrero, Farfán, Zambrano. Si tengo para volver lo haría a ojos cerrados”, sostuvo.

Godoy también cumple con la cuarentena que se vive en todo el mundo para evitar más casos de coronavirus. La liga boliviana fue suspendida hasta nuevo aviso.