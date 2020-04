Geroge Forsyth le respondió a Jefferson Farfán: "Lo voy a tener que denunciar por difamación"

La última transmisión realizada por Paolo Guerrero y Jefferson Farfán generó un revuelo en redes sociales y dejó muchos temas por comentar. Uno de ellos es la afirmación de que el actual alcalde de La Victoria no le devolvió ropa a la 'Foquita'.

Jefferson Farfán, en ánimo de bromear, aseguró que le había prestado ropa a George Forsyth para que pueda ver algunos modelos interesantes para su arca, la cual, según él, nunca se la devolvió.

"Hasta ahorita no me devuelve mi ropa. Yo jugaba en el Schalke 04. Oe 'Loco Forsyth', mándame mi ropa pues por favor. Se llevó como dos maletas, compare. Sí, el alcalde, ese mismo, hasta ahorita no me devuelve mi ropa. Denúncienlo por favor (risas)", fueron las palabras del jugador del Lokomotiv.

Es por ello que George Forsyth decidió comentar al respecto, asegurando que es una difamación, por lo que tendrá que que denunciar al '10' de la selección peruana.

Sin embargo, eso no hay que tomarlo de forma literal porque el exarquero lo dijo usando un tono sarcástico y, simplemente, con ánimos de bromear.

"Me han pasado diferentes fotos y voy a tener que denunciarlo por difamarme de esa manera (risas). Es un gran amigo mío. Me da gusto que la esten pasando bien en esta cuarentena", dijo Forsyth en RPP.