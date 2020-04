Joazhino Arroé: "Yo dejé de hablarme con Wilder Cartagena más de un mes el año pasado" | Alianza Lima

El fútbol es como una familia y sino que lo diga Joazhino Arroé. Pueden existir discrepancias, distintas opiniones y peleas, sin embargo el tiempo llega a consolidar una relación dentro de un plantel.

Por esta razón el volante de Alianza Lima, recordó que tuvo una pelea con Wilder Cartagena en la temporada del 2019.

"Yo dejé de hablarme con Wilder más de un mes el año pasado, dos días antes de un partido de Copa Libertadores nos peleamos por cosas que no nos parecían, discutimos horrible. Al final terminó siendo un muy buen amigo mío y ahora lo extraño", expresó Joazinho Arroé.

Asimismo, el jugador de Alianza Lima admitió que le molestaba cada vez que el técnico Pablo Bengoechea lo dejaba fuera del once titular.

"Para Bengoechea no era un error no ponerme de titular, para mí sí, pero lo entiendo, siempre trato de entender al técnico. Creo que Pablo necesitaba extremos que centren y yo no soy uno de ellos, a mí me gusta más estar en contacto con el balón, organizar el juego, de ese modo lo entiendo", señaló Joazinho Arroé a "Movistar Deportes".

Finalmente, Joazhino Arroé se mostró contento con la llegada de Mario Salas a Alianza Lima. "Tenemos comunicación con el comando técnico, ayer hablé con el ‘profe’ Salas y me dijo lo que quiere. Su modo de juego va más acorde a nosotros. Ya si con eso jugamos mal, es más culpa de nosotros los jugadores", concluyó el victoriano.