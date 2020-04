Pablo Bengoechea sobre Joazhiño Arroé: "Me encantan los jugadores que se molesten por no ser titular"

El ex entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, fue consultado acerca de las declaraciones realizadas por Joazhiño Arroé, quien en una entrevista indicó "que era un error no ponerlo como titular": descartó de plano haber tenido un problema con el futbolista.

"Me llevé muy bien con Arroé como con todos y me parece totalmente lógico que un futbolista manifieste que le molestaba no ser titular. Eso no hay ninguna duda. Es algo muy bueno, a mí como entrenador me encanta. En eso estoy totalmente de acuerdo con todos los futbolistas que piensen así, que tengan el deseo de ser titular y que de lunes a sábado lo vayan demostrando en los entrenamientos", expresó para UCI Deportes.

"Lo que pasa es que cuando uno es entrenador, por lo menos le digo yo a los futbolistas, mi cargo es elegir quien yo veo o pienso o que equipo es el mejor para defender a Alianza. Siempre se analiza si Alianza logra los resultados, si pongo al mejor equipo, soy el que más me beneficio", agregó.

Alianza Lima | Pablo Bengoechea descartó preferencias

Bengoechea resaltó que el trato a sus jugadores fue igualitario y que no busca tener una amistad con un futbolista simplemente por el hecho de hacerlo titular.

"Me puedo equivocar por burro, pero por ninguna otra situación me puedo equivocar, siempre pienso en poner al mejor equipo para la institución. A los futbolistas siempre los traté de la misma forma, les toque jugar o no, porque tengo claro que esa definición la tengo que tomar yo. No voy a ser amigo de un futbolista o tener mejor relación solo por ponerlo de titular. Esa no es mi forma de ser", agregó.

Como se recuerda, Joazhiño Arroé calificó de error el hecho que Pablo Bengoechea no lo ponga de titular. "Para Bengoechea no era un error no ponerme de titular, para mí sí, pero lo entiendo, siempre trato de entender al técnico. Creo que Pablo necesitaba extremos que centren y yo no soy uno de ellos, a mí me gusta más estar en contacto con el balón, organizar el juego, de ese modo lo entiendo", declaró para Movistar Deportes.