Pablo Bengoechea: “Le dije a Santiváñez que, si iba a perjudicar a Alianza, no sea tan descarado” [VIDEO]

Ya ha pasado varias semanas desde que Pablo Bengoechea dejó de ser DT de Alianza Lima. Ahora, su puesto fue tomado por otro extranjero, Mario Salas, pero aún se siguen tocando muchos temas que quedaron por aclarar.

Es por ello que el oriental le dio una entrevista al programa UCI Deportes en donde contó varias cosas que muchos querían saber. Una de ellas fue acerca de su accionar que tuvo en el clásico entre Universitario y Alianza Lima.

Resulta que cuando el partido estaba a favor de Universitario, faltando poco para el final, hubo una pequeña gresca que en donde segundos después, se ve a Pablo Bengoechea entrando al gramado de juego.

“No he revisado el video, pero el partido ya llevaba más de un minuto a dos minutos con el juego parado, conversando el árbitro con los futbolistas y demorando el inicio del juego en esa falta creo que totalmente adrede. No lo puedo comprobar. Entré a la cancha para decirle al árbitro que por lo menos tendrían que disimular un 'poquito' si quieren perjudicar a Alianza”, dijo Bengoechea.

Luego, el también extécnico de la Selección Peruana agregó lo siguiente: “Que no lo hagan tan descarado, porque hay gente que se da cuenta. No creo que en una falta que era a favor de Universitario, discutiera el árbitro y los futbolistas de Universitario, incluso con Adinolfi (asistente de Gregorio Pérez) que es un gran amigo, pero muy inteligente en demorar el juego”.

Por último, el estratega ya conocía lo que iba a pasar a pesar de su accionar. “Sabía que me iban a echar porque no se puede entrar a la cancha, pero lo único que le dije era eso, que disimularan un poco. Me parece a mí, que ya se notaba muchos errores en contra de Alianza”.

Como se recuerda, el pasado 8 de marzo del presente año, Universitario y Alianza lima se vieron las caras. Al final, fue triunfo para los de Gregorio Pérez gracias a los goles de Aldo Corzo y Jonathan Dos Santos.