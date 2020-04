Miguel Trauco: "Cuando deba volver al Perú, deseo hacerlo a la ‘U’, pero que sea bien" [ENTREVISTA]

Gustavo Peralta Coello

Consultado sobre su incondicional amor por Universitario, con esas triquiñuelas típicas de quienes hurgan en el sentimentalismo, Miguel Trauco, el tarapotino que cruzó el charco en busca de la gloria, lo resumió así: “es mi pasión”, sea por influencia de su padre o por estímulo del corazón, el lateral izquierdo, mundialista y figura insustituible de la selección, dio rienda suelta a su futuro.

Miguel Trauco fue claro en decir que “Cuando deba volver al Perú, deseo hacerlo a la ‘U’, pero que sea bien, tanto física como futbolísticamente”, señaló el combativo jugador del Saint Étienne de Francia como antesala a nuestra propuesta: que arme su once ideal para cuando decida dar la vuelta en “U”.

"El once ideal con los que me gustaría jugar cuando me toque volver a Universitario sería con Carlos Cáceda en el arco; la defensa con Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Alexander Callens y, por su puesto, yo. Mientras que en la volante voy con Yoshimar Yotún, Jesús Barco, quien juega bastante bien, el ‘Orejas’ Flores, Andy Polo, ‘Canchita’ Gonzales y arriba con la ‘Pulga’ Raúl Ruidíaz”, precisó sin titubear.



Pero el tema no concluyo ahí. Le propusimos que escoja a un exjugador, alguien identificado de raíz con Universitario, con el que le hubiese gustado compartir mil y una historias: "Con el gran José Luis ‘Puma’ Carranza", respondió con el orgullo que solo se siente por un ganador.

Nombres y apellidos de los jugadores

Carlos Cáceda

Aldo Corzo

Anderson Santamaría

Alexander Callens

Miguel Trauco

Jesús Barco

Yoshimar Yotún

Andy Polo

Cristofer Gonzales

Edison Flores

Raúl Ruidíaz

Sistema 4-2-3-1

Ficha - Miguel Trauco (lateral izquierdo)

El lateral jugó 39 partidos en la “U” en el 2016. Con la selección registra 49 encuentros: 3 en el Mundial, 10 por Copa América, 13 por Eliminatorias y 23 amistosos.

Número

1 gol anotó en 39 partidos con la “U”: fue ante Alianza Atlético el 19/10/2016.

El eterno referente

Trauco confesó su adhesión por el “Puma” Carranza, ídolo crema y con el que le hubiese gustado compartir experiencias en el campo.

El pase a Francia

Según la página de Transfermarkt, Trauco pasó del Flamengo al Saint Étienne en el 2019 por 1.75 millones de euros.