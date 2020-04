Miguel Curiel: "Sport Boys va a campeonar conmigo en la cancha" | ENTREVISTA

La carrera de un futbolista –la mayoría de veces– transcurre tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. En ese sentido, es menester aprovechar las distintas oportunidades que se te presenten en el rocoso camino para, poco a poco, cumplir los objetivos planteados en tiempos de juventud.

Miguel Curiel, a sus 32 años, formó una carrera en el deporte rey a base de sudor, sangre y también lágrimas producto de algunas malas decisiones. Empero, asegura a Líbero que todo lo vivido le ayudó en su crecimiento.

El zurdo tiene a Sport Boys como su gran amor, fue dirigido por Ricardo Gareca, jugó en Primera y Segunda División y estuvo muy cerca de dar el salto a importantes clubes del exterior.

¿Cómo estás pasando la cuarentena?

Tratando de no estresarme. Es horrible porque no podemos hacer nada, pero igual todos los días entreno.

¿Echas de menos al fútbol?

La verdad que lo extraño. Extraño el terreno de juego, entrenar y compartir con mis compañeros. El ambiente es bonito, es bonito lo que se vive día a día.

Iniciaste en Sport Boys, ¿cómo fue?

Yo fui a Boys cuando tenía 14-15 años. Cuando llegué estaba recuerdo Edu Campos, después al año siguiente Eusebio Salazar, que realmente es un DT que marcó mi carrera.

¿Qué recuerdas de esas épocas?

Empecé en menores. Boys en mi categoría nunca había sido campeón de asociación, de Torneo de Menores. Recuerdo que el primer año quedamos quintos; el segundo año, cuando yo tenía 16, pudimos campeonar. Fuimos el primer equipo campeón en categorías menores del Boys. Yo salí goleador ese año y me convocaron para la sub-17, pero no me seleccionaron.

¿Por qué crees que no se dio?

No encontraba razón. Justo ese año (2005) era el Mundial y lo convocaron a (Daniel) Chávez de Cantolao. Yo no encontraba razón porque era el goleador del torneo. Me sorprendió. Yo lo asumía como una “argolla”. Decía ‘no, esto no es normal’ porque había tenido más de 20 goles ese año y era raro.

Luego subiste al primer equipo...

Justo ese año estaba Franco Navarro en el primero equipo del Boys y de asistente Eusebio Salazar. El último partido lo jugamos contra la ‘U’ y ahí es cuando yo debuto.

¿Qué sensaciones te dejó tu primer partido en la Profesional?

Bonito la verdad. Obviamente era un objetivo que uno tenía y que recién lo estaba cumpliendo. Fue en el Callao encima, con toda tu gente y frente a un rival muy duro que tenía al ‘Cuto’ Guadalupe, aún lo recuerdo.

¿En Boys te tocó compartir vestuario con grandes jugadores, no?

Así es. Estaba Gustavo Vassallo, que fue mi padrino. Me gustaba mucho cómo jugaba y hasta ahora tenemos comunicación. La verdad que me ha tocado jugar con personas que nunca imaginaba. También en el grupo estaba el ‘Cabezón’ Carmona y Óscar Ibáñez, entre otros. No soy tan antiguo pero me tocó coincidir con todos ellos.

¿Tu mejor año en Boys fue en el 2009, cuando consiguieron el ascenso?

Sí, fue un año de momentos bonitos y también duros. Desde mi punto de visto hubo momentos bonitos porque lo iniciamos muy bien. Sin embargo luego de ese buen arranque tuvimos una mala racha y llegamos a Talara (contra Atlético Torino) con la soga al cuello de que si no ganábamos perdíamos la oportunidad de luchar el torneo.Jugamos una final bajo un clima y rival complicado porque ellos tenían una manera de jugar totalmente antifutbolística. Los defensas tenían agujas, era increíble. Yo llegué a tal punto que terminó el partido y quería golpear al central porque me hincaba la espalda a cada rato. Era medio Copa Perú. Terrible, la verdad, pero pudimos ganar 1-0 y seguimos en carrera.

¿Cómo viviste el partido definitorio contra Cobresol?

Realmente fue un partido muy bonito. Yo después de mucho tiempo pude ver la repetición porque cuando me sucedió lo de la expulsión sentí tanta bronca... porque yo soy hincha del Boys, todo el mundo sabe eso, sentía que mi aporte no se vio. Sentía frustración y tristeza. Me costó mucho aceptar eso, pero lamentablemente es parte del juego.

En los últimos años has estado cerca de volver al Callao, ¿te gustaría?

Sí he tenido acercamiento en los últimos años, pero por "x" motivos no se dio. Porque tenía contrato como me pasaba en Chile el año pasado o porque no llegábamos a un acuerdo, pero sí me encantaría la verdad. Tengo eso en mi cabeza que, no sé si es afortunado decirlo, pero yo digo: ‘Boys va a campeonar conmigo’, es mi sueño. Boys a campeonar conmigo en el campo, así como campeonamos en menores. Es el deseo de un hincha, pero obviamente yo soy profesional, me dedicó a esta carrera y siempre doy lo máximo por la camiseta que me toque vestir.

¿Cómo fue tu relación con el aficionado ‘rosado’?

Como un sube y baja. El deportista lo tiene que tener claro. No puedes sentirse el mejor cuando las cosas van bien ni el peor cuando las cosas van mal. Debe tener un equilibrio y eso yo lo tengo muy claro.

¿Recuerdas alguna anécdota?

Peleas entre compañeros por malos resultados y demás. Se vivía tanto los partidos, nadie quería perder, que a veces terminaba en una discusión, en una pelea. Igualmente eso después quedaba ahí y seguíamos tirando para adelante. Recuerdo en 2007, en plena pretemporada, Mario (Gómez) con Johnnier Montaño. Hicimos un reducido, estaba ‘Chalaca’ Gonzalés, y se jugaba muy intenso que ambos iban con todo y llegó un momento en que los dos se empezaron a golpear. Luego las cosas se normalizaron y seguimos bien.

En Universitario tuviste un breve paso…

Sí, había un grupo muy competitivo. Yo estaba joven, intentaba obviamente competir pero estaba difícil. Igualmente me dejó una buena enseñanza. Ricardo (Gareca) estaba en ese tiempo y manejaba muy bien el grupo. Uno aprende cosas muy buenas a partir de eso.

Luego vino Alianza Lima, ¿por qué no te consolidaste?

Desde mi punto de vista, personalmente a un jugador lo contratas porque te gusta cómo está jugando en esa posición, entonces no lo debes cambiar. A mí me costó una barbaridad jugar de "9". Ahorita yo domino la posición, por los años, pero en ese entonces fue muy difícil porque yo estaba acostumbrado a jugar con dos delanteros.

¿Es verdad que en esa época pudiste irte al exterior?

Justo estaba Guillermo Alarcón. Estábamos de pretemporada en Chile y me llama a un costado. Me dice que había una oferta del Atlante de México, que estaban negociando para que yo pudiera emigrar y que era factible. Yo estaba feliz, evidentemente. Ya en Lima me dice que seguía negociando y que el pedía una plata determinada, pero no aceptaban. Yo quería irme pero no se dio, se cayó la negociación por el monto que pedía. Imagínate que no le hablé por tres meses. Era una gran oportunidad para mí. En 2008 también, en la 'U', había interés del 1860 Munich de Alemania, pero no sé qué pasó. Son cosas que pasan, así es la vida

¿Por qué de Alianza Lima te fuiste a Alfonso Ugarte de Segunda División?

Ese cambio lo generé yo porque en 2012, en agosto, entró la administración temporal con Susana Cuba a la cabeza y nos quiso reducir el 60% del sueldo. Obviamente no acepté, al igual que varios otros jgadores, y 10 días después nos llega la carta notarial a 15 de nosotros.

¿Y qué pasó?

En ese entonces, justo en esa semana me llaman de Inti Gas (ahora Ayacucho FC) y también de Uruguay, Nacional. Ahí yo cometo un error garrafal. Yo me quedo a negociar lo de Nacional y no acepto lo de Inti Gas. Entonces se estaba prolongando la primera opción y me quedé negociando pensando en que se iba a dar porque estaba ya avanzado.

Lamentablemente para ti no se llegó a concretar…

Cerró el libro de pasas acá y me quedé en la nada, sin equipo. Fue un momento difícil de asimilar y un error naturalmente mío. Mi representante también estaba seguro que se iba a dar, por eso seguimos con ellos hasta el final. Fue el error mas grande que cometí y le dio un giro total a mi carrera. Obviamente el poder revertirlo depende de uno pero ese fue un error muy grande.

Entonces ese cambio no fue premeditado…

No, y me costó ir a Alfonso Ugarte, que es una buena institución, pero mi objetivo era otro. Entonces ahí el factor de la cabeza te mata, sino aceptas algo que te afecta, y yo no aceptaba. Me costó como dos años aceptar esa mala decisión. Sentí que yo mismo me había saboteado, malogrado la oportunidad bonita de seguir con aspiraciones en mi carrera.

¿Ahora como te sientes en Cienciano?

Me siento muy bien de estar en una gran institución con mucha historia. Me gustan los retos. Me gustaría escalar posiciones, campeonar y poder superar lo que hicieron en algún momento compañeros con esta camiseta a nivel internacional.

¿Les han dicho algo con respectos a los sueldos por la crisis del coronavirus?

Conforme a los sueldos estamos en conversaciones. Yo creo que es un momento difícil para todos los clubes. Hay que conversas y poder llegar a un punto medio.

¿Prefieres jugar a puertas cerradas?

Todo el mundo quiere jugar con 50 mil espectadores, pero son cosas que suceden. Entonces, lo esencial es jugar al fútbol. Siempre lo más importante.

¿El mejor año de tu carrera?

2010

¿Tu mejor momento?

2018, con Comerciantes Unidos y Unión Huaral.

¿Un entrenador que te marcara?

Eusebio Salazar y Ricardo Gareca

¿El mejor futbolista peruano que hayas visto?

'Kukín' Flores

¿Tu mejor gol?

El de chalaca que hice en Brasil con Ferriviaria. Me gusta mucho.

¿Un ídolo nacional e internacional?

Claudio Pizarro, Adriano y Edinson Cavani.

¿Dónde te gustaría jugar?

Me hubiera gustado en Alemania, en la Bundesliga.

EL DATO

Miguel Curiel salió campeón del Torneo de Reservas con Alianza Lima en la temporada 2011.