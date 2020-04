La vez que Miguel Curiel encaró a Susana Cuba por reducción de sueldos

Luego de un muy buen año (2010) en Sport Boys, Miguel Curiel decidió aceptar la propuesta de Alianza Lima para cumplir el sueño de su abuelo. Empero, su aventura en Matute no fue de la manera que esperaba.

"Personalmente, si a un jugador lo contratas porque te gusta cómo juega en una posición, no lo debes cambiar. A mí me costó una barbaridad jugar de '9' de referencia. Ahorita, claro, yo domino y conozco la posición, pero en ese entonces me fue muy difícil. No era mi función, yo estaba acostumbrado a jugar con dos delanteros", cuenta Miguel Curiel en exclusiva a Líbero.

Asimismo, recuerda que en esos años el cuadro blanquiazul afrontaba un cambio importante donde entraba la administración temporal presidida por Susana Cuba, quien inmediatamente buscó imponer una reducción de sueldos para la mayoría de la plantilla.

En ese escenario, Miguel Curiel recuerda cómo se produjeron los hechos y también cuenta la vez que enfrentó a la exadministradora por ese tema en particular.

"En 2012, en agosto, Susana cuba, nos llamó a todos los jugadores de Alianza. Uno a uno entrábamos a su oficina. Nos dijo que no podía pagar lo que ganábamos y que nos bajáramos el 60% de nuestro sueldo. Nadie aceptó, evidentemente", comienza relatando el delantero.

"Yo recuerdo que le dije: 'Bueno si usted se baja su sueldo, yo me lo bajo'. Me miró y me dijo: 'No estamos hablando de mí, estamos hablando de tu sueldo'. Yo le respondí: 'Usted tiene que dar el ejemplo al plantel. Yo creo que si usted lo hace, el grupo lo va a hacer', y me dijo que no, que no estábamos hablando de su sueldo", agrega Miguel Curiel.

"Mi respuesta fue no, no me voy a bajar el 60%. No hay manera porque eso es un despido prácticamente. Me dijo: 'Bueno entonces vamos a ver qué acciones tomar'. A todos nos dijo lo mismo. Entonces pasó una semana, 10 días, y le llegó la carta notarial a 15 jugadores", sentenció.

Dicha medida de la administración temporal no solo provocó la salida de Miguel Curiel, también la de otros elementos como José Carlos Fernández, Manuel Corrales y Salomón Libman, entre varios otros.

EL DATO

Miguel Curiel también jugó la Copa Libertadores con Alianza Lima en 2012 y anotó un tanto, ante Vasco da Gama.