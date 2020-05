Leao Butrón sobre ausencia en Mundial: "Creo que hice todo lo que debí hacer para tener una oportunidad"

Más allá del debate entorno a Claudio Pizarro, uno de los temas más comentados sobre la confección de la lista para el Mundial Rusia 2018 fue la ausencia de Leao Butrón, figura fecha a fecha en Alianza Lima y por entonces mejor jugador del fútbol peruano.

Pese al clamor popular, Ricardo Gareca no dio marcha atrás en sus ideales y apostó por los tres habituales suyos con la Selección Peruana en las Eliminatorias Rusia 2018: el titular Pedro Gallese, el salvavidas Carlos Cáceda y el perfil bajo José Carvallo.

En una entrevista con '7novenos', Leao Butrón recordó aquella época en la que se quedó sin premio y evitó cualquier tipo de polémica con el comando técnico de Ricardo Gareca.

"¿Si dolió no estar en el Mundial? Creo que hice todo lo que debí hacer para buscar una oportunidad, el que no la haya tenido no es malo, porque el cuerpo técnico de la Selección Peruana tiene una idea y esa idea hay que respetarla", lamentó el arquero de 43 años.

"Me dio pena, pero me quedé tranquilo porque di todo. Ojo, que a mí me parece un cuerpo técnico maravilloso", abundó el "1" de Alianza Lima.

Ahora bien, Leao Butrón zanjó cualquier tipo de polémica con el titular en la Selección Peruana y aquel que le quitó la indiscutibilidad en Alianza Lima. "Creo que hace muchos años Pedro Gallese es, de muy lejos, el mejor arquero, cien pasos por delante de los demás", precisó.

Butrón, titular indiscutible en el proceso eliminatoria al Mundial Sudáfrica 2010, apenas participó de una fecha doble hacia Rusia 2018: ante Bolivia y Ecuador. Más allá de sus méritos deportivos, el arquero de Alianza Lima fue convocado por una lesión de Pedro Gallese.