Liga 1 se jugaría en Lima: te contamos todos los detalles de la reapertura fútbol peruano

Con la Bundesliga oficialmente de regreso y con Barcelona y Real Madrid de vuelta a los entrenamientos en sus sedes, la pregunta se desprende sola: ¿cuándo se reinsertará la Liga 1? En LÍBERO te contamos todos los detalles de la reapertura fútbol peruano entre julio y agosto.

Primero hay que señalar que la FPF ya tiene listo un protocolo sanitario que será presentado al Gobierno cuando el estado de emergencia culmine, pero que dejará en claro que no se debe presionar a las autoridades por la reactivación del deporte Rey. Sin embargo, desde la Videna, las cabezas junto a la Liga 1, avizoran diversos escenarios (ya informados a los clubes) para el rodar de la pelota.

Liga 1 Movistar se jugaría en Lima

Hay muchas variables, todavía no es nada oficial, pero lo que más gusta en la mayoría de los clubes es que todo se desarrolle en Lima. Bueno, no todos, hay algunos equipos que tienen como aliados a la altura y que no ven con buenos ojos tal posibilidad y proponen la competencia regional.

Definido, definido, no está por esos equipos, pero el consenso ayudaría. ¿Por qué Lima? Principalmente por la logística ideal para esta coyuntura: más hospitales, clínicas, hoteles, controles sanitarios y rapidez en las muestras de hisopado (48 horas antes de cada partido) y mayor control en un espacio limitado.

Todavía no está confirmado que el Apertura quede sin efecto. Hay quienes creen que se debe respetar el puntaje y quizá se jueguen las 13 fechas restantes, más las 19 del Clausura, aunque tampoco se descartan las liguillas. ¿Habrá baja? Dependerá del visto bueno a la Liga 2 y a la Copa Perú. El camino está y el fútbol cada vez más cerca de volver.

EL DATO

La FPF entregó US$50 mil a cada club y, además, se hará cargo de la organización de los partidos y de las pruebas del Covid-19 como requisito preliminar.