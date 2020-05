Elo Bengoechea y su indignado tuit que desmiente relación con un jugador de Alianza |FOTOS

La red social Twitter se vio remecida en la tarde de este jueves 7 de mayo por un encolerizado post de Elo Bengoechea, presentadora de noticias de un canal deportivo por cable e hija del ex entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea.

Según detalla Elo Bengoechea en su publicación, se vio en la necesidad de desmentir una serie de trascendidos lanzados contra su persona por una periodista deportiva cuya identidad se desconoce.

En el post hay una serie de aclaraciones por parte de la presentadora de televisión, pero lo que más llama la atención es el desmentido que hace a una supuesta relación amorosa que habría sostenido con un ex jugador de Alianza Lima.

La hija de Pablo Bengoechea utilizó las redes sociales para aclarar que jamás su padre utilizó sus influencias para conseguirle un empleo y que tampoco le paga para que ella trabaje gratis. También señaló que el ex técnico de Alianza Lima jamás le consiguió un entrevistado.

Pero lo que más llamó la atención es la referencia que hizo a un rumor sobre una relación amorosa con el jugador Hansell Riojas, algo que la mayoría de hinchas desconocía. Elo Bengoechea se encargó de desmentir tal afirmación.

"Cosas que se comentan y NO SON VERDAD: Mi padre jamás me consiguió un trabajo. Mucho menos pagó/paga para que yo trabaje. Mi padre jamás me consiguió un entrevistado. Ni siquiera un teléfono. Nunca 'estuve' con Hansell Riojas. Y cómo me canse, lo aclaro. Abrazo a todos", señala el furibundo post de la presentadora de televisión.

Por cierto, el post en twitter tuvo infinidad de likes y comentarios. Incluso, la misma Elo Bengoechea remarcó algo ante la interrogante sobre qué es lo que su padre realmente le dio: "Por lo único que si pago mi padre (y mi madre) fue por mis estudios primarios, secundarios, terciarios y de idiomas. Ah Y VOY A SEGUIR TRABAJANDO MIENTRAS ME LO PERMITA, PORQUE AMO EL PERIODISMO".

A la pregunta de quién es la periodista que lanzó los rumores, Elo Bengoechea respondió: "Esta tipa es una periodista que comenzó a trabajar hace poco y de la cual se inventaron varios rumores y quiso desmentir algunos".



Dos reconocidas periodistas peruanas expresaron sus muestras de solidaridad hacia Elo Bengoechea.



Nair Aliaga de GolPerú señaló: "Elo, la gente infeliz vive inventando rumores. Sigue como eres Corazón rojo. Recuerdo cuando nos contaste que tenías un casting en UCI. Todo te lo ganas con esfuerzo. Eres trabajadora y una gran persona".



Por su parte, Vanessa Almenara de ESPN precisó: "Me sumo al comentario y estabas tan feliz como nerviosa cuando nos contaste del casting preparándote desde antes y pidiendo consejosPalo de corazonesPalo de corazones solo sigue haciendo lo qué amas y haces bien".



¿Quién es Hansel Riojas?

Hansell Riojas es un defensa central de 28 años que actualmente pertenece a la plantilla de Sport Boys. Anteriormente jugó en Deportivo Municipal, Cienciano, Vallejo, Alianza Lima y Belgrano de Córdoba.

En la temporada 2019, fue separado de Alianza Lima en las semifinales por el título nacional por una supuesta indisciplina. Pablo Bengoechea, tomó la drástica medida.