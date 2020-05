Nolberto Solano reveló el equipo que casi impide que campeone con Universitario

En tiempos de cuarentena, Nolberto Solano conversó con un medio argentino en el cual reveló que estuvo muy cerca de fichar por un equipo local y, aparentemente, por recomendación de Ricardo Gareca. El asistente del ‘Tigre’ sin embargo, confesó que prefirió quedarse en Universitario en la temporada 2009.

"Me hubiese gustado que me dirigiera Ricardo Gareca. Estuve cerca en el 2009 de ir a Vélez, al final me quedé en Perú", reveló Nolberto Solano a Radio Mitre de Argentina sobre su fallido pase al club El Fortín, que hoy en día tiene al peruano Luis Abram como pieza fundamental del plantel.

A su vez, e ‘Maestrito’ habló de cómo Ricardo Gareca le cambió la cara al fútbol peruano, pues llevaba más de 30 años de fracasos a nivel internacional, como el claro ejemplo de no asistir a un Mundial, que finalmente se dio para Rusia 2018.

"Gareca es un tipo muy inteligente. Tuvo fe en el fútbol y el jugador peruano. No fue fácil. Los chicos de esta generación entendieron que para llegar a un Mundial había que hacer mucho sacrificio...", sentenció el aún asistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

Finalmente, Ñol confesó que ha vivido grandes momentos como entrenador al lado del técnico de la Selección Peruana. “Elegí esta carrera como entrenador y me encontré con una gran persona, Ricardo Gareca. Es impresionante lo que me ha tocado vivir al lado de él. Un estratega. Todo el país le tenemos un gran cariño”, sentenció a la fuente mencionada.