Jorge Luis Pinto: "Aún tengo el sueño de volver y devolverle el estatus que merece Alianza Lima"

Jorge Luis Pinto no marcó a Alianza Lima, fue el club el que lo hizo en el corazón del colombiano. El reconocido entrenador aseguró que desea vivir una tercera etapa en el club íntimo y devolver el estatus que merece la institución a la que sacó campeón luego de 18 años sin títulos.

En una entrevista con Azul y Blanco, Pinto rememoró sus etapas anteriores en Alianza Lima y reveló que en el 2019 pudo volver a ser blanquiazul, pero la negativa de su por entonces club frustró una hipotética tercera etapa en Matute.

"Hace año y medio me reuní con gente de Alianza en Bogotá. Era un secreto de estado, pero ya pasó mucho tiempo. Había la posibilidad, pero no se llegó a buen puerto, porque Millonarios lo vio inoportuno", precisó el técnico colombiano.

En ese sentido, Jorge Luis Pinto volvió a lamentar la actitud de su compatriota Víctor Hugo Marulanda ahora cuando se encuentra libre para volver a La Victoria. "Alianza tiene la libertad de contratar a quien crea conveniente. Marulanda puede llamar a cualquiera. Lo que no permito que se irrespete el nombre de Pinto. Porque yo he recorrido mucho, he ganado donde me ha tocado dirigir. He quedado quinto en un Mundial con Costa Rica, cuarto en Olimpiadas con Honduras, por eso no voy a permitir que se me maltrate", afirmó.

"En Alianza saben de mis principios y mis sentimientos. Por eso creo que Marulanda no me puede irrespetar en la persona y en el ser. Aún tengo el sueño de volver y devolverle el estatus que merece Alianza", sentenció.

Recuerdos blanquiazules

Jorge Luis Pinto recordó sus inicios en aquel 1997 en el que encontró reticencias para posteriormente ganar adeptos y levantar el título nacional. "Fue un comienzo complejo, como en todo equipo grande. Porque hubo un cambio radical. En los inicios se hizo un trabajo con muchas dificultades, pero se luchó contra todo, se puso un orden, una forma de trabajo, una disciplina que nunca lo entendieron. Por eso este recuerdo tan hermoso, porque de todos los títulos que se ha ganado, él que más recuerdo es el de Alianza", indicó.