Guillermo Sanguinetti: "Alianza Lima es el más grande del Perú y todo América lo sabe"

Fútbol peruano | El amor dura para siempre. El técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti hoy dirige al Atlético Bucaramanga de Colombia, pero siempre recuerda con cariño a la institución blanquiazul con la que ganó la Copa del Inca 2014.

"Para mí dirigir Alianza fue muy importante, son de esos equipos que marcan tu carrera. Dirigir a Alianza significa estar en el más grande de Perú y eso se sabe en toda América.

Realmente me adapté bien al fútbol peruano, traje a un joven Gabriel Costa y Pablo Míguez, quienes luego hicieron carrera en Perú. A Costa le costó un poco más que a Pablo, pero luego se adapto y fue nuestro goleador", señaló a los 'Renegrones'.

Así mismo, el 'Topo' habló de la disciplina de Alianza y recordó que tuvo que separar a Christian Cueva antes de jugar la final del Clausura ante Sporting Cristal. También mencionó el caso de Jean Deza, quien fue su pupilo.

"A mediados del 2014 pedimos a Cueva, que era un jugador que nos daba cosas distintas. Fue un gran jugador para nosotros. Lamentablemente, en la final ante Sporting Cristal, cometió una indisciplina y se fue del entrenamiento, por eso no lo consideré e incluso no iba a viajar, pero me llamó, fue a mi casa y pidió disculpas, por eso decidimos llevarlo, aunque fue suplente porque yo ya había preparado el partido.

En cuanto a disciplina, hay cosas que tienen arreglo y otras no. Como técnico priorizo la disciplina y el grupo siempre. Yo tuve a Deza poco tiempo en Alianza como para dar una opinión de él, pero sí vi noticias de lo que le pasa hoy en el club y ojalá se supere esa situación", manifestó.

Sanguinetti defendió el estilo de juego de Pablo Bengoechea y remarcó que los hinchas aliancistas eran felices en diciembre, que es lo más importante por encima de la forma cómo se ganaban los partidos.

"Lo dije en un momento en la interna del grupo y luego hicieron esos polos cuando ganamos la Copa Inca que fue de esos partidos que uno nunca olvida. En el fútbol hay que jugar bien, pero siempre lo más importante será ganar.

Yo vine el 2017 a jugar un amistoso con Delfín ante el Alianza de Pablo (Bengoechea), seguí esa campaña de Alianza y leía que criticaban sus formas, pero en diciembre vi felices a todos los aliancistas".