Paolo Guerrero reveló que tuvo una oferta de Bélgica antes de jugar en el Bayern Múnich

Paolo Guerrero sostuvo una amena conversación con el juvenil Kluiverth Aguilar a través de Instagram, en donde hablaron de un popurrí de temas. Así, uno de estos fue la antesala a lo que fue su llegada al Bayern Múnich, club en el que tuvo su debut profesional. Fue así que reveló un detalle poco conocido: el interés que produjo a los 16 en un club de Bélgica.



A través de Instagram, el actual delantero del Inter de Porto Alegre rememoró que, antes de dar el salto a Alemania, tuvo una oferta de Bélgica.



"Tenía entre 16 y 17 años. Yo me entero a través de mis empresario, yo comencé a trabajar desde los 16 con ellos. Ya me había llegado una propuesta de Bélgica, mis papas tenían reuniones con los empresarios belgas y como que no les daba buena espina. Mis papás se ponían a escuchar y conversar", relató inicialmente Paolo Guerrero.

"Ya cuando se iba a cerrar todo y se iba a firmar el contrato me dijeron: 'Creo que van a llegar más oportunidades, tranquilo', así que rechacé esa propuesta de Bélgica y comencé a trabajar con estos representantes", agregó sin detallar qué equipo lo buscó.

PUEDES VER El consejo de Paolo Guerrero a Kluiverth Aguilar: "Deja de lado las salidas" [VIDEO]





Es importante recordar que luego de ello, Carlos Delgado se volvió en su nuevo agente y, ante la propuesta del Bayern Múnich, se sumó a las filas del equipo teutón, en donde estuvo hasta el 2006, año en el que partió al Hamburgo.