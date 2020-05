Gustavo Zevallos: "Contratamos a Russo y no le fue bien en Alianza, pero campeonó con Boca Juniors"

De los errores se aprende y en Alianza Lima lo tienen en cuenta. Por este motivo el gerente deportivo, Gustavo Zevallos, reconoció que con Miguel Ángel Russo no acertaron en La Victoria, sin embargo terminó coronándose campeón con Boca Juniors.

"Nosotros contratamos el año pasado a Miguel Ángel Russo, a quien no le fue bien ni en Alianza Lima, ni en Cerro y ahora fue a Argentina y campeonó con Boca Juniors. Nada es definitivo", comentó el directivo.

Asimismo, Zevallos confía que Mario Salas levantará el nivel del equipo. "Tenemos las mejores referencias de Mario. Muchos pueden decir que le fue mal en Colo Colo, pero eso no lo descalifica. Lo importante es el trabajo y por eso nos decidimos por Mario, porque tiene estructura, tecnología y profesionales al lado que permiten que nada sea al azar", explicó el gerente deportivo de Alianza Lima.

"Dicho todo esto, a pesar de estar en Chile, está trabajando a consciencia y eso nos tiene tranquilos. Todos los días trabaja el preparador físico con los jugadores a través de Zoom y él ya ha tenido comunicación con el plantel dos o tres veces. Quien se reunió en Santiago con él fue el director deportivo, Víctor Hugo Marulanda, y Mario le mostró su metodología, su forma de trabajar y su comando técnico, y eso le dio tranquilidad, porque le gustó todo lo que hacía, más allá de lo que ya sabíamos", agregó el dirigente de Alianza Lima al portal chileno 'En Cancha'.

Finalmente se refirió al arribo de Mario Salas al país. "En estos momentos no hay nada formal. Nos encantaría, sería maravilloso que esté, pero no hay claridad al respecto. Todavía no hay una frontera abierta en Sudamérica, entonces, no sabemos cuándo pueda darse esa figura, pero estamos contentos con tenerlo ya en la familia de Alianza Lima", concluyó.

