Alberto Quintero: "Da miedo salir pero sabemos de que pronto tenemos que volver"

En una entrevista para el periodista ‘Chepe Bomba’, Alberto Quintero reveló que está ansioso por volver a jugar la Liga 1 Movistar con Universitario, sin embargo, también confesó existe un gran miedo por salir a la calle y se contagie con coronavirus y posteriormente transmitirlo a su familia.

“Ya tengo muchos días en la cuarentena. Estamos entrenando en casa, pero no es lo mismo que entrenar en la cancha. Me mantengo en buena forma y al menos podremos llegar en un 70%. Por ahora me da miedo salir, ya que me da miedo infectar a mi familia, pero también sabemos de que pronto tenemos que volver", indicó el jugador de Universitario.

A su vez, el panameño Alberto Quintero también habló de la vuelta del fútbol peruano, a pesar que aún no hay una fecha oficial para el reinicio, pero lo más importante es que el gobierno peruano ya dio luz verde, pero siempre y cuando los protocolos de salud este bien detallado.

“Ya dieron el visto bueno, esperamos que los clubes se pongan de acuerdo con la Liga 1 y que todo se pueda dar rápido”, enfatizó Alberto Quintero a la fuente mencionada. Como se sabe, el jugador de 32 años es pieza clave en el esquema del técnico Gregorio Pérez.

Finalmente, Quintero precisó que: "Estamos en un plantel que tiene para luchar, llegaron buenos jugadores, un gran entrenador y cuando estábamos peleando arriba, llegó el coronavirus. Pero estamos tranquilo porque sabemos que somos un buen grupo y que trabajamos con las mismas ganas y motivación del principio".