Universitario: Alberto Quintero asegura que tienen equipo para ser campeones | VIDEO

Universitario | ¡“Chiquitín" ganador! Alberto Quintero habló después de mucho tiempo y soltó frases motivadoras para el pueblo crema. El panameño ya cuenta las semanas para el regreso de la Liga 1 y sueña con lograr el campeonato con Universitario. “Tenemos la hinchada más grande del Perú”, dijo.

Alberto Quintero declaró para el programa “Chepe Bomba” de Panamá, donde dio un análisis del buen momento de los merengues. “Solo me falta campeonar con Universitario. Hoy tenemos banca, cosa que antes no teníamos, tal vez. Estamos en un plantel que tiene para luchar, llegaron buenos jugadores, un gran entrenador y cuando estábamos peleando arriba, llegó el coronavirus”, dijo “Negrito”.

Luego, indicó que “me gustaría mucho lograr el campeonato y estar muchos años más aquí. La hinchada de la “U” me quiere, me apoyó siempre. Quiero pagarle a la gente con un campeonato. La gente de la “U” no son solo fanáticos, son verdaderos hinchas. Son cosas distintas. Es una hinchada que te alienta los 90’ y en los momentos más difíciles siempre aparecen. Por algo es la hinchada más grande del Perú”.

El panameño también opinó sobre cómo son los clásicos y lo bien que le va siempre ante Alianza. “Ya me estoy haciendo hincha de la “U”. Los clásicos aquí son una locura, se vive con demasiada adrenalina. Eso es otro torneo aparte, esos partidos no se pueden perder. Los clásicos me han venido bien y casi siempre anoté”, indicó.