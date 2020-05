Nelson Olveira: "Los jugadores tienen que vivir para Alianza y no Alianza para ellos" [ENTREVISTA]

Mencionar el nombre de Nelson Olveira es citar el 'Quinquenio de Oro' de Peñarol así como la voz de mando y temperamento que explayó cuando llegó a vestir los colores de Alianza Lima en las temporadas 2002 y 2003 (hasta mediados).

Líbero se comunicó con el 'Canario', quien nos atendió gustosamente desde su natal Uruguay. Con la misma firmeza que se desarrolló su juego dentro del campo, Olveira opinó acerca de los 'jugadores problemas', la salida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima, Gregorio Pérez, así como la importancia de sostener un proceso deportivo a nivel de clubes y selección.

"Los jugadores tienen que vivir para Alianza y no Alianza para ellos", fue la frase que marcó la conversación de más de una hora mediante WhastApp. "En Peñarol, Gregorio Pérez nos hacía entrenar desde las 7 de la mañana y salíamos a las 7 de la noche", expresó.

Nelson Olveira | El 'Quinquenio de Oro'

El debut de Nelson Olveira ocurre en 1990 en Fénix. Tres años después, Peñarol compra su pase y se convierte en uno de los hijos predilectos de Gregorio Pérez, estratega de dicha institución y que venía de haber asistido al 'Maestro' Tabárez en el Mundial Italia 1990 con la selección de Uruguay.

¿Cuál fue la clave del éxito para alcanzar el 'Quinquenio de Oro' con Peñarol?

Habían llegado gente muy importante al club: Pablo Bengoechea, Pablo Gutiérrez, José Batlle Perdomo, que venían de Europa. En esos años no se vendía mucho. El presidente quería vender poco y que la gloria sea lo más importante para el club y eso se logró. El plantel no se desarmaba.

¿Qué tan importante fue Pablo Bengoechea como capitán para alcanzar el 'Quinquenio de Oro'?

Fue una de las partes más importantes del 'Quinquenio' de Peñarol. Más allá de los demás jugadores que aportamos un 'granito de arena', Pablo (Bengoechea), el 'Pato' Aguilera, el 'Potro' Luis Romero (quien llegó a Alianza en 2002 con Olveira), Antonio Pacheco fueron los que nos lideraron para salir campeón.

En una entrevista, Pablo Bengoechea resaltaba la importancia de los jugadores 'grandes' (referente a los de más experiencia) dentro de un equipo. ¿Comparte este pensamiento?

Soy de la idea que en un club se tiene que trabajar las divisiones menores porque es el patrimonio de la institución. Es muy importante traer gente de experiencia que aporte al desarrollo de los juveniles, pero si va a venir gente de experiencia que no aporte, preferible no llamarlos. Ese es el camino.

¿Qué recuerdos del profesor Gregorio Pérez cuando lo tuvo como técnico en Peñarol?

En mi primer entrenamiento que tuve en el año 1993, Gregorio nos dijo 'miren muchachos, vivan para Peñarol y no hagan que Peñarol vivan para ustedes. Así nosotros vamos a lograr los objetivos'. Y así pasó. Fue un segundo padre para nosotros. Lo que pasa es que cuando vas a club grande, ya eres reconocido. Te conoce todo el mundo. No es que 'estoy en Peñarol y hago lo que quiero', nada de eso. Tienes que adaptarte a las condiciones del equipo grande, que te tienes que cuidar y ser un profesional a carta cabal. La indisciplina hoy en día está a la vuelta de la esquina.

Detálleme un poco más eso de que el jugador tiene que vivir para un club.

Hoy le preguntas a cualquier jugador y lo primero que te dicen es quiero irme a Europa. No te dicen que quieren defender a su selección. Yo buscaría jugar primero en mi selección y luego irme a Italia o España. Es también el entorno que tenga el futbolista.

Nelson Olveira | Formación de jugadores y los procesos en clubes

¿Considera que se ha perdido el sentido de pertenencia en los futbolistas?

Como te decía, la gente de experiencia sirve si viene a aportar. Yo sigo a Alianza desde que me fui y lo seguiré siguiendo. No he visto salir a otro Jefferson Farfán. ¿Por qué? Porque los entrenadores juegan a salir campeón y a formar jugadores. Se tiene que enseñar a parar la pelota, a como saltar. Bilardo decía 'técnicos hay un montón, pero entrenadores que enseñen son pocos'.

La ausencia de procesos tiene que ver con eso.

Los procesos en el fútbol, en Primera División, son muy difíciles porque mandan los resultados. Esa es la realidad acá en Uruguay, en Perú y en donde sea. Los directivos quieren llegar al domingo y que su club gane. Pierdes dos o tres partidos y chau, se acabó el proceso.

Nelson Olveira | Alianza Lima

¿Cómo nace la posibilidad de arribar a Alianza Lima?

En ese momento tenía la posibilidad de irme al fútbol de Rusia y dije que no. Quedé esperando una oferta de un club de Uruguay o de un equipo extranjero. Una tarde me llaman para decirme que si quería formar parte de un nuevo proceso en Alianza Lima. Yo ya sabía de su importancia, que era un equipo grande de Perú y dije que sí.

¿Recuerda su primer contacto con la institución?

Cuando llegué estaba Gustavo Roverano, 'Pepe' Soto. Cuando está este tipo de personas se te hace más llevadero la adaptación. Me tocó dos partidos estar de suplente, uno mismo va viendo como es la situación. Cuando empecé a jugar, me mentalicé. Cuando estás en un equipo grande, sabes lo que tienes que hacer.

En ese plantel también estaba Roberto y Jefferson Farfán. ¿Cómo fue su convivencia con ellos?

Se veía que Jefferson Farfán iba a estar a otro nivel. Ya estaba despegado, como decimos acá en Uruguay. Roberto era un excelente delantero. Recordemos que también estaba Roberto Holsen y el 'Potro' Romero.

¿Qué tanto charló con Jefferson Farfán?

Nosotros charlábamos siempre. Siempre se tuvo una buena relación dentro del plantel. No hubo ningún problema. Nos juntábamos con 'Pepe' Soto y Jayo a tomar mate por la tarde. Siempre se hicieron las cosas bien en Alianza, pero siempre alguien tiene que hacer algo para desestabilizar.

¿A qué se refiere con eso de desestabilizar?

Nosotros empatamos un partido y al día siguiente, por la tarde estábamos con Gustavo Costas, aparecieron seis personas para preguntarnos porqué habíamos empatado el partido. Estando bien, hay gente que quiere desestabilizar, pero felizmente no lograron su cometido.

Alianza Lima hace su debut en la Copa Sudamericana en 2002 y usted anota el primer gol en la historia del club en dicha competición y nada menos que ante Universitario.

Después de que hice el gol, el 'Potro' Romero me bromea y me dice 'tuviste mucha suerte, nalgón'. Pero ni el 'Potro' ni yo sabíamos que ese gol había sido el primero en Alianza en la Copa Sudamericana. Al día siguiente recién nos dimos cuenta por los diarios. Eso es lo que te da un club grande, que entres a su historia, depende de uno si lo aprovecha o no.

Al término de ese partido usted dice que la hinchada de Alianza Lima es igual a la de Peñarol porque te sigue a todas partes.

Acá en Uruguay somos 19 departamentos y cuando sales a jugar con Peñarol al interior, te encuentras con un estadio lleno. Vayas perdiendo o ganando, tienes un estadio lleno. Lo mismo ocurre con Alianza cuando va a jugar a Arequipa, Cusco. Eso te fortalece.

Yo como profesional, veo ese comportamiento y no me entrego al 100%, entonces hay algo que está mal. El jugador tiene que entender que se tiene que adaptar a la historia del club y no el club al jugador. Es cuando yo fui a Perú, yo me tuve que adaptar al Perú y no el Perú se adaptó a Nelson Olveira. Me adapté a Alianza Lima y le di lo que mereció la institución por su historia y su gente. Eso tiene que entender el jugador de hoy.

¿Y entonces que hacer con los 'jugadores problemas'? Este año Alianza Lima ha tenido varios inconvenientes al respecto. Incluso, la dirigencia está evaluando la continuidad de Jean Deza, futbolista que fue separado del plantel por haber protagonizado hechos extrafutbolísticos.

Se entrega una primera oportunidad, pero la segunda no. Porque allí ya está en juego el nombre de la institución. Eso tienen que entender los dirigentes. Yo como técnico profesional, tengo que hacer respetar a la institución.

Ahora, yo como técnico, hago respetar al club, pero tengo a dos dirigentes que no me apoyan, entonces yo ya no puedo estar. Me voy yo, pero sigue estando los dirigentes que bancan a jugadores indisciplinados. Entonces no se tiene que ir el entrenador, porque el entrenador hizo lo mejor para el club. Los que se tienen que ir, por apoyar la indisciplina y no el profesionalismo, son esos dirigentes.

Te repito el jugador tiene que vivir para el club y no el club para ellos. En Peñarol, con Gregorio, entrábamos a entrenar a las 7 de la mañana y salíamos a las 7 de la noche. El jugador no puede pedir horarios. Tiene que ir y entrenar porque vive de eso.

Un trabajador normal que labura doce horas no gana lo mismo que un futbolista. Tiene la presión de llevar un pan o leche a su casa. Nosotros, los jugadores de fútbol, ganamos 10 mil dólares ¿Y decimos que tenemos presión? Eso se llama responsabilidad. Se confunde. Presión tenía mi padre, mi madre que se rompieron el lomo para sacarnos adelante. El jugador tiene que ser responsable con el sueldo que gana.

Tuvo una regularidad importante en 2002, pero termina yéndose de Alianza a mediados de 2003. ¿Qué ocurrió para que salga del club?

Ya no había un buen manejo como ocurría antes. No me gustaron esas cosas, llegó la oferta de Gimnasia y me fui. Las cosas injustas que hizo la dirigencia no me agradaron para nada.

Nelson Olveira | Mixto

Hace unos días volvió a desatarse la polémica de que Claudio Pizarro debió de ser convocado al Mundial Rusia 2018 por Ricardo Gareca.

Paolo Guerrero estaba pasando un momento complicado. Yo, como entrenador, sí hubiese llevado a Claudio Pizarro a Rusia 2018. Perú tuvo la clasificación en sus manos para pasar a segunda ronda. Yo tuve a Ricardo Gareca como entrenador en Santa Fe (2006).

Por más que Claudio Pizarro haya estado sin fútbol te anota un gol. Flavio Maestri nos hace un gol de media vuelta (en un Cristal-Alianza) y él venía mal para ese partido. Esa la experiencia que marca la diferencia.

Mira el Uruguay-Inglaterra: Luis Suárez llegó después de operarse la rodilla y anotó dos goles. El defensa mira de otra manera a un jugador con jerarquía, por más que esté lesionado o sin fútbol. Martín Palermo se operó los ligamentos, volvió y le anotó a River Plate.

Pablo Bengoechea fue muy criticado por el estilo que impuso en Alianza Lima.

Yo preguntaría a los detractores ¿qué se ganó con el estilo de Pablo Bengoechea? Alianza Lima tenía una fuerte deuda y la cubrió ¿con qué la cubrió? La cubrió con el estilo de Pablo Bengoechea, con ese famoso 'pelotazo' se cubrió la deuda de Alianza.

Pablo tuvo un proceso en Alianza y le fue bien. Ricardo Gareca tuvo también un proceso en la selección peruana y también le fue bien. ¿Ganaron o perdieron? Ganaron. Tuvieron la suerte que Gareca les cambie la mentalidad: llegaron a un Mundial y a una final de Copa América. El jugador peruano ya está más fuerte mentalmente, cree más en él. Eso también pasó en Alianza con Pablo. Tiene que ser un espejo para todos los clubes en Perú.

Muchas gracias profesor Olveira por la extensa entrevista.

A ustedes y quisiera aprovechar en mandarle un saludo a Jefferson Farfán que ha pasado un momento complicado y que felizmente ya está bien. Un abrazo para todos allá en Perú que pronto nos volveremos a ver. Vamos a superar esta situación.

Nelson Olveira | Preguntas Ping Pong

Mourinho o Guardiola: los dos, aunque va Zidane. El mundo habla de Mourinho y Guardiola, pero se olvidan que el hombre ganó tres Champions consecutivas.

Gol de cabeza o salvar un gol de la línea: Salvar un gol de la línea.

El mejor en su posición en la actualidad: ¡Ah! Muy buena pregunta. Sergio Ramos.

El mejor en su posición en la historia: Franco Baresi.

Peñarol: Estar abrazado a la gloria.

Alianza Lima: Lo mejor que me pasó en mi carrera después de Peñarol.

Selección de Uruguay: Tocar el cielo con las manos.

Pablo Bengoechea: Un ejemplo para muchísimos jugadores en Sudamérica.

Fernando Morena: El mejor delantero en la historia de Peñarol.

Bilardo o Menotti: Los dos.

Maradona o Pelé: Como futbolista, me levantaba solo para verlo, Maradona.

Gregorio Pérez: Un segundo padre que tuvimos en Peñarol.

Óscar Washington Tabarez: Un maestro.

El entrenador que marcó su carrera: Gregorio Pérez y Carlos Timoteo Griguol (lo dirigió en Gimnasia).