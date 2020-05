Carlos Galván sobre Julio Pacheco: “Fui a buscarlo a su oficina y se escapó por el garaje” [VIDEO]

Los hinchas de Universitario tienen presente aquel año del 2009, cuando Carlos Galván fue un caudillo en la defensa crema siendo vital para que se coronen como los campeones nacionales tras vencer en la final a Alianza Lima.

Aquel título significó una nueva estrella para Universitario. Sin embargo, para la temporada 2012, los seguidores merengues no podían creer que el ‘Negro’ dejaba Ate para irse a la César Vallejo de Trujillo.

Mucho se habló en aquel entonces de la salida de Carlos Galván, quien en cada duelo dejaba la vida por Universitario y en más de una ocasión mostró su identificación con los colores cremas.

Pero Carlos Galván contó que intentó por todos los medios, seguir en Universitario y acabar su carrera allí. Ahora último, en una entrevista en exclusiva con Líbero, dio más detalles de lo que sucedió a fines del 2011.

“Hoy ya no duelen más, son heridas cicatrizadas. Ya ha pasado bastante tiempo. En el momento fue la bronca. Pienso que esa herida se cicatrizó cuando yo me retiro en Vallejo. Ya sabía que no iba a estar más en un campo de fútbol”, expresó Galván.

Luego, el excentral de Universitario agregó lo siguiente: “Fue feo porque realmente los dirigentes me dieron la espalda. Fuera de que yo estaba peleando por los jugadores para tratar de cobrar, de que nos den algo, sobre todo para los más chicos. Había jugadores que recién comenzaban”.

Además, Galván señaló que siempre renovaba en diciembre. “Llega fin de año, hora de renovar. Yo siempre lo hacía a fin de año porque me iba a Argentina a pasar las fiestas. Arreglaba rápido, firmaba y me iba, pero ese año no sucedió lo mismo. No me llamaba nadie, entonces llamo yo”, contó el exdefensor.

Pero grande fue el asombro de Galván al darse cuenta que no lo atendían: “Voy a las oficinas, en ese momento Pacheco tenía sus oficinas en Santo Domingo. No me atendió, se me escapó y se iba por otro lado. Me voy para Argentina sin tener respuesta de nadie, vuelvo a Perú y cuando vuelvo, sigo llamando y no me atiende nadie”, puntualizó el argentino.

Por último, Carlos Galván pensó con cabeza fría y se dio cuenta que no lo querían más en Universitario. Apenas la información se divulgó en los medios, recibió un par de propuestas y aceptó la de Vallejo.

El mismo Galván confiesa que, más allá de conseguir equipo, hay una imagen que jamás se le borrará de la cabeza: “Fue una cosa rara, incluso hubo gente malintencionada de esa dirigencia que dijeron que me fui porque estaba pidiendo mucho dinero. Recuerdo que entré, pero Julio Pacheco se me fue por el garaje con el carro”.