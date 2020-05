Juan Reynoso: "Me gustaría dirigir a Alianza Lima, le estoy agradecido"

En la década del noventa, el nombre de Juan Reynoso alimentó constantemente las portadas de los diarios porque dejó Alianza Lima para vestir la camiseta del clásico rival Universitario, logrando un título en 1993.

Se podría decir que el "Cabezón" fue un referente crema de la época junto a Jorge Amado Nunes, Ronald Baroni, "Balán" Gonzáles, entre otros. El hincha de la "U" le tiene mucho cariño porque además, en el 2009, les dio un campeonato como DT.

En la transición de La Victoria a Odriozola, Reynoso tuvo palabras muy duras contra el cuadro aliancista. Dijo que nunca más volvería a la institución porque los directivos lo trataron mal. Hoy, después de 27 años, aseguró que está dispuesto a dirigirlos.

"Yo nací y crecí en Alianza. Cometí el error como jugador, con tantas mentiras que se dijeron por parte de la directiva de Alianza. Yo me fui por un tema económico, pero antes de esa situación, la gente de Alianza Lima había quedado muy mal, pero las ‘leyendas urbanas, hoy dicen otra cosa.

Lastimosamente el señor Espantoso ya no está, pero aún hay gente allí que sabe la verdad de las cosas que no viene al caso comentar. En ese momento, en mi inmadurez, en mi bronca, como jugador dije: ‘No vuelvo más a Alianza", señaló Reynoso a Capital Deportes.

El actual director técnico del Puebla de México espera que sus palabras lleguen al corazón del Comando Sur, pues la radical barra "Grone" todavía no perdona su traición. Reynoso es persona no grata en Matute.

"Pero como entrenador, ya con otra madurez digo: ‘Si. Si me necesitaran para plasmar muchas cosas que me han tocado vivir dentro y fuera de la cancha. Si, me gustaría, pero obviamente, no depende solo de mí.

Tendría que haber gente que quiera esta situación, habría que convencer a la barra que son los más renuentes a que se pueda dar esto. Alianza es un club al que yo le estoy agradecido. No es que me esté ‘regalando’ porque ahora algunos van a decir, ya lis conozco, que lo estoy haciendo con todo y moño", manifestó.