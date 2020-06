Walter Fretes, futbolista que no jugó por la 'U', pero le deben cerca de 400 mil dólares [VIDEO]

Los destacados partidos que tuvo Walter Fretes en Cerro Porteño, así como en Jaguares de Chiapas y Newell's Old Boys, permitieron su arribo al fútbol peruano en 2010: USMP contrató los servicios del futbolista paraguayo.

Con los 'santos' Fretes disputaría un total de 18 partidos entre 2010 y 2011: su último juego con la camiseta del club de Santa Anita fue el 3 de abril de 2011, en el duelo en que la Universidad San Martín de Porres igualaría 0-0 ante León de Huánuco.

El alejamiento de Fretes de la USMP no se debería a un bajo rendimiento o posiblemente a una lesión: rumores indicaban que había alcanzado un acuerdo con la directiva de Universitario que era presidida entonces por Julio Pacheco.

Estas informaciones se consolidaron en los primeros días de junio de 2011, donde presuntamente el jugador había firmado un contrato con la 'U'. Sin embargo, días después, el entonces director general del equipo merengue, Enrique Sánchez, saldría a desmentir el hecho.

"Ni por dos minutos pensamos en Fretes para el club, jamás estuvo en nuestros planes, ni siquiera se trata de una negociación frustrada por falta de plata, simplemente no hubo interés alguno. A mí me interesa que se sepa la verdad, desconozco quién es el empresario del jugador, pero cualquier versión suya es ajena a la realidad", acotó el otrora dirigente.

No obstante, en diciembre del mismo año, Walter Fretes brindaría una entrevista a un medio local y en ella afirmaría que Universitario de Deportes le adeudaba 6 meses de sueldo, es decir, según sus declaraciones, tendría firmado un contrato con los 'cremas' desde mediados de 2011.

“Tengo el contrato firmado con el presidente (Julio) Pacheco, pero no he cobrado nada. No sé qué está pasando [...] Quizás se podría llegar a un arreglo con la ‘U’, pero quiero hacer respetar mi contrato. Me llevo una mala imagen de Julio Pacheco. Me contrato pero nunca me hizo jugar. Nunca me llamó para explicarme lo sucedido. Lo estuve esperando bastante tiempo", declaró en ese entonces el paraguayo.

Pasaron dos meses (febrero de 2012) para que el propio Julio Pacheco, presidente entonces de Universitario, anuncie la llegada de Walter Fretes a tienda crema. "Ya está todo arreglado. Fretes tiene contrato y el técnico ya dio el visto bueno. Desde el lunes entrenará con el plantel”, declaró.

Universitario no pasaba su mejor momento y la llegada de Fretes al equipo, que era dirigido por 'Chemo' de Solar, supondría un alivio. No obstante, lo curioso es que nunca llegó a disputar un solo minuto con la 'mica' crema de manera oficial.

Los años han pasado y la deuda que le tendría Universitario a Fretes ha ido en aumento. Según el informe brindado por Fútbol en América, el mediocampista defensivo tiene una acreencia con la 'U' cercana a los 400 mil dólares (385 mil). Dentro del cuadro donde se sitúa su nombre, también se mencionan a otros ex jugadores como Pablo Vitti, Martín Morel, Carlos Galván, John Galliquio, Raúl Ruidiaz y Johan Fano.

El reporte indica que anualmente, los intereses obtienen una rentabilidad de 2.5%, es decir, si las próximas directivas de Universitario no amortiguan las deudas, estas continuarán su ascenso.

EL DATO

Walter Fretes, al no tener posibilidad de jugar en Universitario, viajó a su país para enrolarse al Deportivo Capiatá. En dicho club se mantuvo hasta 2014, el último año oficial que registra en su carrera como futbolista.