Sporting Cristal: Kevin Sandoval aclaró su supuesto hinchaje por Alianza Lima

Dese que regresó a Sporting Cristal luego de ser prestado a Ayacucho FC demostró que su madurez le sirvió para ir ganando un lugar. Kevin Sandoval es pieza importante para Roberto Mosquera y aclaró un mal entendido sobre un supuesto hinchaje con Alianza Lima.

El extremo "celeste" tuvo un episodio que lo marcó cuando jugaba en Ayacucho y se venía un partido importante ante Universitario. El volante se jugó un buen partido y muchos de sus conocidos lo relacionaron que fue por el cariño que le tenía a los "blanquiazules".

"Eso salió cuando estaba en Ayacucho FC y jugamos contra la 'U'. Después de ese partido salieron a decir que yo era hincha de Alianza. Cuando llegué a Cristal comenzaron a salir en páginas que yo había dicho eso. También salió una foto en Matute pero no era yo. En realidad, nunca dije que era de Alianza. Desde que llegué al club siempre me trataron bien por eso me considero hincha de Cristal", dijo en una entrevista para el portal de Sporting Cristal.

Por otro lado admitió la importancia que genera en cada jugador joven la relación con Roberto Mosquera quien siempre está pendiente de cada uno para su crecimiento futbolístco.

"Habla mucho con cada uno de nosotros. Siempre nos aconseja, más a los jóvenes porque sabe que somos el futuro. Estamos muy convencidos de que podemos campeonar a fin de año", dijo en una entrevista con el club celeste.

Kevin Sandoval en su corta carera ya lleva un gol en Copa Libertadores, que fue este año en la la victoria ante Barcelona y aunque no clasificaron valora mucho ese día soñado.