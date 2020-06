Gregorio Pérez indicó que la 'U' está buscando un colegio para entrenar [VIDEO]

Con la aprobación de los protocolos de seguridad, los equipos peruanos vienen ultimando detalles para el reiniciar sus actividades. Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes, indicó que no pueden utilizar las instalaciones del club por los problemas entre las administraciones y se encuentran buscando un colegio para poder entrenar.

"Para desarrollar los entrenamientos no vamos a contar con Campo Mar ni con el Monumental. Eso me manifestaron los dos señores (Carlos Moreno y Francisco Gonzales). Eso es producto de la interna de las dos administraciones. Los que me contestaron tienen las llaves y la situación financiera está sobre Gremco", indicó Gregorio Pérez a Movistar Deportes.

El entrenador mostró su preocupación y señaló que los directivos vienen buscando un colegio que cumpla con los requisitos y puedan realizar los entrenamientos. El estratega de Universitario expresó que no cuentan con los materiales para realizar los ejercicios.

"Están tratando de concretar algún campo de entrenamiento.Están haciendo esa gestión en algunos colegios. Es una gran preocupación. Teníamos todo organizado con las comodidades que nos brindaba Campo Mar. Dado lo que le manifesté (por los problemas dirigenciales) ni siquiera contamos con lo más elemental. Esto se refiere a los materiales", señaló.

"El señor Gonzales le ha pedido la lista de materiales para que pueda ser llevado al campo de entrenamiento. Es una gran preocupación. No depende de nosotros. Esperamos que los problemas se puedan solucionar", agregó el entrenador del cuadro crema.