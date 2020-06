Carlos Moreno aclara que a pesar de que tacha sigue al mando de Universitario de Deportes

Carlos Moreno, elegido por Gremco como administrador de Universitario de Deportes en la última Junta de Acreedores de febrero, salió al frente para responder por la tacha sustantiva de parte de Sunat a su intento de registro como administrador concursal y manifestó que sigue al frente de la institución merengue.

“La inscripción en Registros Públicos no es constitutiva de mi condición de administrador concursal. Lo que me otorga la condición de administrador concursal es el nombramiento en Junta de Acreedores y eso se prueba con la copia certificada del Acta de dicha Junta que me expidió INDECOPI”, dijo Carlos Moreno.

Luego, agregó que “cómo sucedió con la inscripción del nombramiento de Solución y Desarrollo Empresarial SAC, que fue tachado en más de una oportunidad, también voy a impugnar la tacha porque es abiertamente irregular”.

Dicho esto, LÍBERO pudo confirmar que Solución y Desarrollo ya envió cartas al fideicomiso Coril y a la FPF para indicarles que ellos son los únicos con poderes en registros públicos para llevar a cabo los procesos administrativos de Universitario, pero Moreno informó que la tacha de Sunarp es solo para tramite registral pero no tiene competencia para la Junta o sobre designación de administradores ya que eso solo depende del Indecopi.

Lo que debe de suceder ahora es convocar a Junta de Acreedores, la misma que se realizará entre la primera y segunda semana de julio. En dicha Junta, que aún tiene a Gremco como presidente de la misma, Carlos Moreno deberá de acreditar que subsanó a través de Indecopi la suspensión de su licencia como administrador concursal. Si esto no pudo ser levantado, pues Gremco definirá a un nuevo administrador.