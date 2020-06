Raúl Leguía: Ferrari hablará con el plantel y Gregorio Pérez no se irá de Universitario

Raúl Leguía, Gerente General de Solución y Desarrollo, se pronunció sobre la tacha al intento de registro de Carlos Moreno como administrador concursal del club Universitario de Deportes y manifestó que ellos siempre tuvieron la razón y “que el Indecopi debió informar hace tiempo que la Junta de Acreedores era nula”.

“Teníamos razón siempre en decir que el señor Carlos Moreno no era el administrador. Indecopi debió decir hace tiempo que la Junta de Acreedores era nula. Con esto Coril nos tiene que responder a nosotros, es lo que corresponde. El anterior administrador a la Junta es Solución y Desarrollo. Ya le estamos enviando una carta notarial a Coril, señalándoles que ellos no pueden reconocer a Moreno esta resolución. Igual a la FPF”, indicó Raúl Leguía.

Luego, dejó en claro que para él no hay forma en que se vaya Gregorio Pérez pues considera que esta situación de la tacha de Sunarp cambia todo el panorama. “A partir de ahora ya nosotros volvemos a coordinar todo, Jean Ferrari va a volver a hablar con el cuerpo técnico y jugadores sobre lo que hay que hacer y coordinar. Necesitamos dinero para cumplir con los protocolos y empezar a trabajar por eso el pedido en la carta a Coril. También para los vuelos y repatriar a los jugadores y comando técnico. Gregorio no se va a ir, no se va nadie del equipo. Nosotros vamos a mantener al equipo”, agregó el directivo.

¿Se puede apelar la tacha en Sunarp?, ¿esta decisión de tachar a Moreno le quita a Gremco la presidencia de la Junta de Acreedores? Las dos consultas directas fueron respondidas así por Raúl Leguía: “Es apelable, pero hay una resolución de Indecopi que dice que le quitaron el registro. Se tiene que hacer una nueva Junta de Acreedores. Gremco todavía es presidente de la Junta hasta que no se vea la deducción de su crédito, que es lo que se solicita”.

Por último, recordó que en su gestión también tuvo problemas para registrarse en Sunarp en varias oportunidades, pero marcó distancia con Carlos Moreno. “A nosotros el registrador nos observó detalles, copias simples, y demás. Pero la principal era el libro de actas. Por eso nosotros nos fuimos a apelación para levantar las cuestiones y lo logramos. Esta situación de Moreno es diferente porque no tiene registro, le quitaron la licencia. Es como que el MTC te quite el brevete y luego te den autorización para manejar. No tiene sentido”, finalizó el representante de Solución y Desarrollo.