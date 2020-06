Presidente de Deportivo Llacuabamba: "No debe existir descenso"

El anuncio del reinicio de la Liga 1 Movistrar el próximo 31 de julio alegra a muchos equipos del fútbol peruano, pero también hay clubes que sienten que jugarán en desventaja.

Deportivo Llacuabamba, a través de su presidente Hernán Saavedra, expresó su posición sobre jugar los partidos en Lima. El titular del cuadro recién ascendido espera que revisen las bases para dejar sin efecto los cuatro descensos.

"Los que se están beneficiando son los equipos de la capital porque están dentro de su ciudad, con sus canchas y estadios. Encima creo que van a alquilar sus estadios y canchas", señaló a Ovación.

"Se está analizando. Si no hay Copa Perú y Liga 2, se debe analizar que no exista descenso", agregó el titular de la institución de la región La Libertad.

Finalmente, Saavedra afirmó que si él hubiese sido Martín Vizcarra, ordenaba que el campeonato peruano se desarrolle en formato regional porque la capital es el foco infeccioso principal de COVID-19.

"Si me pongo en el papel de presidente del país, viendo que Lima es una de las regiones más contaminadas, hubiese tratado de descentralizar el torneo donde no exista contaminación. Pero los equipos de Lima no iban a aceptar", manifestó.