Alianza Lima apunta a convertirse en el club más organizado del Perú con área de ciencias aplicadas

Alianza Lima viene dando pasos agigantados en su camino a convertirse en una entidad modelo del fútbol peruano. La presencia del Fondo Blanquiazul en el manejo institucional y la llegada de Mario Salas a la dirección técnica son dos acontecimientos que buscan marcar un punto de quiebre en la historia del club.

Recientemente, Alianza Lima implementó el Área de Ciencias Aplicadas al Deporte que busca apoyar directamente al comando técnico y a la dirigencia en la tarea de elevar el rendimiento del jugador, lo cual redundará en la mejor toma de decisiones.

A cargo de la unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte de Alianza Lima se encuentra el profesor Juan Manuel López quien brindó una entrevista al programa La Hora Blanquizul. En ese espacio informativo, detalló lo que busca lograr en la entidad íntima.

¿En qué consisten las ciencias aplicadas al deporte, y su aplicación en Alianza Lima?



Son estructuras nuevas de trabajo, pero cuando las instituciones tienen procesos serios a largo plazo, estas áreas tienen cabida. La idea es generar estructuras solidas de información dentro del club. La función del área de ciencias aplicadas tiene una mirada integradora, áreas que influyen en el rendimiento del jugador: psicología, evaluación rendimiento, monitoreo carga, nutrición. Que todas ellas estén integradas y poder tomar mejores decisiones tanto a cuerpo técnico como dirigentes.

¿Se trata de tener la mayor información posible?



La información es poder, y uno no puede decidir sobre algo que no conoce. Permite transformar, lo que no es tan bueno en bueno. La intención es que el Club genere estructuras propias. Hoy hay mucha información, mucha tecnología, pero muchas de esa están aplicadas en contextos diferentes. Entonces, lo importante es dejar un modelo que permita que Alianza Lima genere esa información y no la vaya a buscar afuera, y generarla con sus propios protocolos. Y no es copiar y pegar, sino traer especialistas para tener un traje a medida del club.

¿Qué herramientas tecnológicas se tienen que implementar con urgencia?



Yo no entendía por que el fútbol no tiene criterios científicos. Se tiene que evaluar el rendimiento del jugador, y no son muchas las instituciones que abren la participación de este tipo de metodologías, las que las abren terminan teniendo éxito, porque sustentan en el tiempo la productividad del club. Igual, no hay que fijarse primero en qué maquina comprar y cuál es la mejor tecnología, sino tener personas que sepan desarrollar su área. Ahora, sin tecnología no se puede innovar y hay cosas que necesitamos y que se están gestionando, como un sistema de monitoreo y control en campo (sistema de video análisis), tener un laboratorio de evaluación de rendimiento, comprar plataformas de fuerza, fotocélulas para medir la agilidad y velocidad, celdas de carga para medir grados de esfuerzo y déficit, y todo eso está en gestión.

¿Han identificado, de acuerdo a la idiosincrasia del jugador de Alianza que tiene rasgos muy particulares, algo que haya que amalgamar con lo que quieren plantear en Alianza?



Hay una ventaja, yo tengo 5 años en Perú. Hay conocimiento de los perfiles del fútbol peruano, los déficits, y lo de Alianza Limase va generando en el día a día. Desde la selección, testeamos a los jugadores y hay un perfil, pero no hay que tener estructuras estancas, todo se va modificando con el tiempo. Todo se ajustará a la individualidad que se irá detectando para optimizar rendimiento.

¿Qué tan lejos está un jugador peruano de uno argentino o ecuatoriano?



Que no nos vengan a decir que el jugador no puede jugar 2 veces por semana o que no está preparado. Nosotros empezamos a dudar de eso, si es una creencia o realidad. Y necesitamos datos objetivos para evaluar eso. En nuestro trabajo en FPF no encontramos diferencias significativas en el rendimiento físico del jugador peruano. A partir de ahí uno puede construir otro paradigma. La realidad indica que hoy no estamos al mejor nivel.

¿Algo nuevo en recuperación de lesiones?



Las lesiones son multifactoriales. Primero trabajar sobre la prevención. Después hay equipamiento y se puede aumentar el proceso de recuperación: botas neumáticas, pistolas de masajes, electroestimuladores, que necesitan un club de excelencia.

¿Con Miguel Ángel Russo se tuvo un problema de lesiones y exigencia. El jugador peruano está preparado para esa exigencia?

El organismo se adapta a lo que hace. Cuando se trabaja diferente, se produce una crisis de adaptación, pero el organismo se adapta. A veces los sudamericanos y los argentinos en particular, entrenamos para el máximo rendimiento, y no el alto. A veces no nos importa si el jugador se adapta o no, y si no se adapta se dice que no está preparado. Y no se trata de eso, se trata de ir adaptando progresivamente, pero para eso uno tiene que tener un control de lo que hace (tantos minutos, tanta carga, tanto volumen), y luego hacer una escalera ascendente o descendente con análisis bioquímicos. Si la carga es muy alta para su capacidad actual, cualquier persona va a tener aumentada las posibilidades de lesionarse o disminuir rendimiento.

¿Por qué el jugador mejora su rendimiento físico cuando emigra a Europa?

Los clubes en Europa tienen las mejores canchas, los mejores gimnasios, los mejores tópicos. Con la agilidad y picardía no alcanza, hay que desarrollar el talento. El jugador en Europa llega y tiene un camino: va a la área de nutrición y tiene sus suplementos, pasa por gimnasio y revisión médica para ver déficit del día y los trabajos previo al entrenamiento, en el entrenamiento está monitoreado, sale y vuelve a retesteo para aumentar proceso de recuperación. Acá termina el entrenamiento y se va corriendo, y no se le da importancia a la suplementación y alimentación para todo lo que gastó un club como Alianza Lima.

¿Qué nos puede comentar sobre la disciplina, el dormir en las horas adecuadas y el consumo de bebidas alcohólicas?



No tener las horas adecuadas de descanso influye directamente en todos los procesos de recuperación el organismo, a nivel estructural y de tejidos, uno si no descansa no repara músculos o los repara ineficientemente. Desde lo energético, el combustible se recupera con la alta calidad de nutrientes a una Ferrari no se le puede poner kerosene, el organismo de deportista de élite igual, y es más exquisito, donde hay una distribución de que proteínas, que carbohidratos, a que horas deben consumirse, eso es determinante. La única manera de mejorar eso es desde las bases, demostrar a los chicos la importancia, y después no es necesario correr atrás de ellos. El jugador no quiere jugar mal y que lo insulten, a veces no tiene las habilidades de manejar su nutrición y descanso. Un deportista lo es las 24 horas. Y eso es en lo que queremos trabajar en Alianza Lima.