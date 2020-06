Alianza Lima 2019: el análisis de Wilder Cartagena con Miguel Ángel Russo y Pablo Bengoechea

Wilder Cartagena no se hace problemas en recordar la temporada 2019 con Alianza Lima. El actual volante de Godoy Cruz habló de Pablo Bengoechea y Miguel Ángel Russo.

"Personalmente creo que me estaba yendo bien, tuve buenos partidos en la Copa en el torneo local, la confianza que me daba Miguel Ángel Russo la estaba aprovechando al máximo, esos seis meses fueron muy buenos para mí. De ahí vino la otra parte, llegó Pablo Bengoechea y me agarró en un momento en el que no estaba teniendo un gran desempeño y creo que fui más un jugador alternativo. Jugaba algunos partidos y otros no, me queda esa espina de no haber continuado con esa confianza de los primeros 6 meses", señaló Wilder Cartagena.

Asimismo, el ex jugador de Alianza Lima se refirió al técnico Miguel Ángel Russo. "Tuvimos muchos lesionados en esos seis meses, además tuvimos muchos partidos, no pudimos aguantar ese ritmo, se juntó con los malos resultados", agregó a 'Los Renegrones'.

Respecto a Pablo Bengoechea manifestó: "Con Pablo no conversábamos mucho, era una relación técnico-jugador, siempre con respeto. Jugué pero no como yo quería o como yo pensaba. Aldair (Fuentes) aprovechó bien cada oportunidad y eso influyó, no le echo la culpa a Pablo para nada".

En otro momento Wilder Cartagena fue consultado sobre su salida de Alianza Lima. "Me hubiera gustado que me lo haya dicho en ese tiempo, después que lo diga así no me gustó mucho, igual lo respeto pero creo que si me lo hubiera dicho a mí cuando estuvimos ahí lo hubiera tomado mejor", puntualizó.

"El objetivo principal era el título, lamentablemente no pudimos cumplir con el campeonato pero ese tramo con el que llegamos a la final fue alucinante, el equipo dio todo. En Juliaca hasta la expulsión Binacional no había llegado ni una vez al arco, llegó esa expulsión, Rossel que nunca le pega a nadie, de ahí no expulsan a Aldair (Rodríguez). Con 10 en Juliaca ya no teníamos chance, ese partido me llenó de mucha frustración y rabia", lamentó el futbolista de Godoy Cruz.