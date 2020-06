Mario Salas reveló la razón por la cual aceptó dirigir a Alianza Lima [VIDEO]

Mario Salas sin rodeos. El entrenador de Alianza Lima aseguró que aceptó la oferta del volver a dirigir al Perú porque considera que el cuadro grone es de los más importantes de Sudamérica.

El técnico de Alianza Lima reveló: "Me convenció la importancia de Alianza en Perú y Sudamérica. La dirigencia propuso un proyecto interesante para nuestra carrera", dijo en Gol Perú.

Asimismo, Mario Salas considera que Alianza Lima tiene un buen plantel para lograr los objetivos establecidos como el título nacional y avanzar de fase en la Copa Libertadores. "Confiamos en el plantel de Alianza Lima. Siento que tiene uno de los mejores planteles del Perú y en el campo de juego se debe plasmar esa reputación", precisó.

Posteriormente, Salas agregó: "Alianza Lima tiene un buen plantel y es un club con grandes jugadores y líderes. Encontramos gran respuesta a lo que el comando técnico pudo comunicarles"

Respecto a la disciplina, el entrenador chileno dijo: "Le doy mucho valor a la disciplina. En Sporting (Cristal) no tuvimos grandes sucesos. Si uno no es disciplinado y no se compromete con la institución, es difícil que las cosas puedan darse".

Mario Salas fue campeón con Sporting Cristal en la temporada 2018 tras ganarle a Alianza Lima en las dos finales con un marcador global de 7-1 (1-4 en la ida y 3-0 en la vuelta).

Tras el título con Sporting Cristal, Mario Salas volvió a Chile para dirigir al Colo Colo, aunque solo pudo estar un año por la irregular campaña y algunas discrepancias con algunos jugadores de jerarquía.